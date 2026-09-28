Honor Magic 9 Super Edition: presentado un flagship con batería de 11 000 mAh

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Honor Magic 9 Super Edition: presentado un flagship con batería de 11 000 mAh

La compañía china Honor ha presentado oficialmente el nuevo smartphone Honor Magic 9 Super Edition, equipado con la batería más grande de su historia. Según ixbt.com, el flagship combina tecnologías de vanguardia y una capacidad energética masiva, con un precio inicial desde 600 dólares. Así lo informa Ixbt.com .

Pantalla y características principales

El nuevo dispositivo cuenta con una pantalla OLED plana de 6,81 pulgadas con una resolución de 2788 × 1280 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz. El grosor de los biseles alrededor de la pantalla es de solo 1,03 mm. Además, se anunció un brillo máximo global de 2000 nits y un brillo local de hasta 10 000 nits, mientras que la regulación PWM de 3840 Hz reduce la fatiga visual.

Batería y rendimiento

La característica principal del smartphone es su batería de capacidad récord de 11 000 mAh. Curiosamente, a pesar de una batería tan grande, el grosor del cuerpo es de solo 8,1 mm y pesa 227 gramos. El dispositivo admite carga por cable de 80 W y carga inalámbrica de 50 W.

Como plataforma de hardware se ha elegido el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Para evitar el sobrecalentamiento, Honor utiliza un sistema de refrigeración activa con un pequeño ventilador integrado. El smartphone funciona con el sistema operativo MagicOS 11 basado en Android 17.

Cámara y tecnologías adicionales

El módulo de cámara principal incluye un sensor Samsung S5KHP5 de 200 megapíxeles (1/1,55 pulgadas). Está acompañado por un teleobjetivo Sony LYTIA 500 de 50 megapíxeles con zoom óptico 3x y una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles.

Las capacidades modernas del dispositivo incluyen Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, puerto infrarrojo, altavoces estéreo, escáner de huellas dactilares óptico bajo la pantalla y un botón dedicado para funciones de AI. También se utiliza un chip especial C3 para mejorar la calidad de la conexión.

Durabilidad y precios

El cuerpo cuenta con protección total contra polvo y agua según el estándar IP69K. Los precios en el mercado chino según las configuraciones de memoria son:

  • Versión 12/256 GB — 600 dólares
  • Versión 12/512 GB — 670 dólares
  • Versión 16/512 GB — 740 dólares

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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