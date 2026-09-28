Científicos descubren un planeta que orbita en dirección opuesta a su estrella

Astrónomos han identificado un exoplaneta inusual del tamaño de Neptuno que se mueve en dirección opuesta a la rotación de su estrella. El descubrimiento de este objeto, llamado GJ 3090 b, podría obligar a replantear las teorías sobre cómo se forman los sistemas planetarios.

Un equipo internacional de investigadores detectó el planeta utilizando un espectrógrafo de alta precisión. Las observaciones mostraron que GJ 3090 b tiene una órbita retrógrada. Su eje orbital está inclinado unos 136 grados, por lo que el planeta se desplaza en sentido contrario a la rotación de su estrella.

Este fenómeno no se había observado anteriormente alrededor de estrellas pequeñas y relativamente frías. Por lo general, los planetas surgen del disco de gas y polvo que formó su estrella, por lo que suelen moverse en la misma dirección que la rotación estelar.

Los científicos estudiaron el sistema en detalle para determinar por qué GJ 3090 b tiene una órbita tan inusual. Los investigadores supusieron inicialmente que otro cuerpo celeste masivo podría haber alterado la trayectoria del planeta, pero no se encontró tal objeto durante las observaciones.

Posteriormente, los científicos plantearon otra posibilidad. Según ellos, es posible que durante las primeras etapas de formación del sistema se haya capturado un disco de gas y polvo proveniente del espacio exterior. Es probable que los materiales de este disco hayan influido en la órbita del planeta y cambiado su dirección.

Los investigadores planean seguir observando el sistema GJ 3090 b. Esperan determinar qué tan comunes son estas órbitas retrógradas alrededor de las enanas rojas y cómo el entorno exterior influye en la formación de los sistemas planetarios jóvenes.