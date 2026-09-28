Xiaomi presenta su primera lavadora con bomba de calor

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Xiaomi presenta su primera lavadora con bomba de calor

Xiaomi ha presentado en el mercado chino su primera lavadora-secadora combinada con bomba de calor: la Mijia Washing Machine Protector Pro Supreme Edition Heat Pump Washer-Dryer. Según Ixbt.com, este avanzado dispositivo permite limpiar y secar grandes volúmenes de ropa, llevando la eficiencia energética del hogar a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

El principal logro tecnológico del nuevo dispositivo, a diferencia de las lavadoras de condensación tradicionales, es la capacidad de reutilizar la energía térmica durante el proceso de secado. Según los datos de Xiaomi, este enfoque ayuda a reducir el consumo de energía hasta en un 73 %. Además, un diseño especial de doble ventilador acelera el proceso de secado en un 49 %.

Tecnologías innovadoras y diseño compacto

A pesar de que los ingenieros lograron integrar la bomba de calor, el dispositivo mantiene las dimensiones estándar de las lavadoras convencionales. El módulo térmico está ubicado en la parte superior del chasis y la circulación optimizada del refrigerante aumenta la eficiencia del intercambio de calor en un 59 %.

El dispositivo tiene una capacidad de lavado de hasta 13 kg y de secado de hasta 9 kg. Se ofrecen a los usuarios un total de 35 programas básicos de lavado y secado, además de 11 modos especializados. El sistema de filtración de doble capa de alta densidad retiene pelusas y residuos pequeños, evitando que se vuelvan a adherir a las prendas.

Inteligencia artificial y ecosistema inteligente

La máquina está equipada con un sistema moderno de electrólisis de agua y, según Xiaomi, el coeficiente de eficiencia de lavado es de 1,3. Al utilizar el modo de electrólisis con agua fría, es posible eliminar 20 tipos de manchas difíciles y alcanzar un nivel de esterilización de hasta el 99 %.

Otra ventaja importante del dispositivo es su asistente de inteligencia artificial integrado. Basta con que el usuario indique el material, el color y el tipo de mancha, y el sistema selecciona automáticamente el programa de lavado y secado más adecuado. El nuevo producto está totalmente integrado en el ecosistema de hogar inteligente Xiaomi HyperOS Smart Connect, permitiendo el control remoto y el uso de comandos de voz a través de la aplicación Mi Home.

XiaomiMijiaSmart HomeHyperOSTecnologías
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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