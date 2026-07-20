Bélgica llega a cuartos del Mundial 2026, pero Rudi Garcia se marcha

A pesar de estar entre las ocho mejores selecciones del mundo en la Copa Mundial 2026, la selección nacional de Bélgica se despidió del entrenador Rudi Garcia. La Real Federación Belga de Fútbol decidió no renovar el contrato del técnico de 62 años, que expiraba el 31 de julio.

El entrenador francés también informó que, tras las conversaciones con la RBFA, se llegó a un acuerdo mutuo para no continuar con la colaboración.

Garcia llevó a Bélgica a los cuartos de final del Mundial

Rudi Garcia asumió el mando de la selección belga el 1 de febrero de 2025, reemplazando a Domenico Tedesco.

Su tarea era renovar la plantilla, iniciar el relevo generacional y mantener a Bélgica en la élite del fútbol mundial.

Bajo la dirección de Garcia, los belgas alcanzaron los cuartos de final en el Mundial 2026. En esta fase, el equipo fue eliminado tras caer 1-2 ante España, que posteriormente se coronó campeón del torneo.

¿Por qué no se renovó el contrato?

Las razones exactas de la decisión no se revelaron en el comunicado oficial de la RBFA ni del entrenador. Solo se mencionó que, tras las discusiones entre ambas partes, se acordó no seguir adelante.

Garcia no calificó el resultado como un fracaso. Al contrario, destacó que deja al equipo en la máxima división de la Liga de Naciones de la UEFA y entre las ocho mejores selecciones del mundo.

«Tras las conversaciones con la RBFA, decidimos no continuar con el increíble camino recorrido en los últimos 18 meses. Dejo a Bélgica en la división A de la Liga de Naciones de la UEFA y entre las ocho mejores selecciones del mundo», declaró el técnico.

Agradecimiento a jugadores y aficionados

En su declaración de despedida, Rudi Garcia se dirigió especialmente al cuerpo técnico, a los jugadores y a los aficionados de la selección nacional.

«Agradezco al increíble grupo de jugadores con los que trabajamos, al director deportivo Vincent Mannaert y a los aficionados que nos apoyaron durante todo el Mundial».

El técnico francés expresó su esperanza de que el relevo generacional iniciado en el fútbol belga continúe siendo exitoso en el futuro.

«Le deseo a Bélgica mucha suerte para seguir adelante con el relevo generacional. Estoy orgulloso de haber contribuido a iniciar este proceso».

¿Quién dirigirá a Bélgica ahora?

Tras la salida de Rudi Garcia, la Federación Belga de Fútbol comenzará la búsqueda de un nuevo seleccionador. Por el momento, no se ha anunciado quién será su sucesor.

El nuevo técnico tendrá la misión de continuar el proceso de renovación de la plantilla iniciado por Garcia, adaptar a los jóvenes talentos y mantener a Bélgica al nivel necesario para luchar por títulos en grandes torneos.

Rudi Garcia no pudo llevar a Bélgica al título, pero la colocó entre las ocho mejores del Mundial 2026. A pesar de ello, ambas partes decidieron emprender caminos separados.