Claude Makélélé recomendó el fichaje de Michael Olise al presidente del Real Madrid

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Claude Makélélé recomendó el fichaje de Michael Olise al presidente del Real Madrid

Se ha revelado que el excentrocampista del Real Madrid, Claude Makélélé, aconsejó al presidente del club, Florentino Pérez, que pusiera su atención en el fichaje de Michael Olise. El extremo francés, que actualmente brilla en las filas del Bayern de Múnich, está recibiendo el reconocimiento de muchos expertos por su estilo de juego y su impacto en el campo. Así lo informa Goal.com informa.

En una entrevista concedida al diario Marca, Makélélé reveló que habló precisamente de este tema con Florentino Pérez. En su opinión, si el club madrileño tuviera la oportunidad de invertir una gran suma de dinero en un solo jugador en el futuro, esa elección debería ser Michael Olise. El exjugador elogió enormemente el juego del joven talento.

Un impacto al nivel de Lionel Messi

Makélélé comparó la creatividad que muestra Michael Olise en el campo con la del legendario Lionel Messi. Destacó que Olise tiene la capacidad de tomar decisiones inesperadas en cualquier segundo cuando tiene el balón. Esta es una cualidad muy poco común en el fútbol moderno que emociona a los aficionados.

«Olise devuelve el placer de ver fútbol. Demuestra la libertad, el talento y la eficacia que veíamos cuando éramos niños. Cuando no está en el campo, su ausencia se nota de inmediato. Estrellas como Kylian Mbappé o Ousmane Dembélé saben bien que Michael Olise ve espacios que otros no ven», afirma Makélélé.

Sobre las comparaciones con Jude Bellingham

Aunque Michael Olise y Jude Bellingham son actualmente considerados las estrellas jóvenes más brillantes del fútbol europeo, Makélélé no quiso compararlos. Según él, cada jugador tiene su propio camino y compararlos es un enfoque incorrecto.

«¿Jude Bellingham o Michael Olise? Dejemos que cada uno hable con sus resultados. Nunca comparo a los grandes. La comparación entre Pelé y las generaciones posteriores, o Maradona con otros, nunca termina. Cada uno tiene su época y su lugar», añadió el excentrocampista.

Cabe recordar que Michael Olise se trasladó del Crystal Palace al Bayern de Múnich el verano pasado. En poco tiempo, se ha convertido en uno de los líderes tanto en el club muniqués como en la selección francesa. Aunque un posible traspaso al Real Madrid aún no ha sido confirmado oficialmente, la recomendación de figuras influyentes como Makélélé podría influir en la política de fichajes del club.

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