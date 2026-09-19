Bunyodkor derrota a Buxoro en casa: el club se aleja de la zona de peligro

En el marco de la 22.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, se vivió un intenso duelo en Taskent entre Bunyodkor, que busca salir de la parte baja de la tabla, y Buxoro, que aspira a entrar en los cuatro primeros. Ivan Bošković bajo cuya dirección las «Golondrinas» comenzaron el encuentro con gran actividad, adelantándose en el marcador apenas al minuto 8 gracias a un gol rápido de Shahzodjon Ne’matjonov.

Aunque los visitantes no se rindieron y empataron al minuto 34 con un remate preciso de Temur Mamasidiqov, Abdulhamid Ikromov anotó el segundo gol, el de la victoria, para los de Taskent en el tiempo añadido de la primera parte (45+1', 2-1). En la segunda mitad, las porterías se mantuvieron intactas y los locales se llevaron tres puntos de oro. Tras este éxito crucial, Bunyodkor suma 22 puntos, asciende al puesto 13 y toma aire en la lucha por la permanencia; Buxoro, con 34 puntos, se mantiene 5.º y pierde la oportunidad de acercarse a los puestos de honor.

Entonces, ¿cómo resistieron los pupilos de Ivan Bošković la presión de un rival fuerte, y este triunfo de la 22.ª jornada de Bunyodkor qué impacto tendrá en su futuro y por qué Buxoro no pudo lograr el resultado esperado fuera de casa?

«Gol rápido al 8' y remate al 45+1'»: Crónica del encuentro en Taskent

Detalles del interesante enfrentamiento de la 22.ª jornada en la capital:

Inicio fulgurante de Shahzodjon Ne’matjonov (8'): El joven goleador de los locales aprovechó un error defensivo rival al inicio para abrir el marcador (1-0);

La respuesta de los de Bujará (34'): Lanzados al ataque para igualar, los visitantes empataron gracias al talento de Temur Mamasidiqov (1-1);

Sangre fría al final de la parte (45+1'): En el tiempo añadido de la primera mitad, Abdulhamid Ikromov volvió a poner a Bunyodkor por delante (2-1);

Disciplina en la segunda parte: En el segundo tiempo, los de Taskent defendieron con orden, mantuvieron el resultado y sellaron una victoria vital;

Cambio en la tabla: Bunyodkor sube al puesto 13 con 22 puntos, Buxoro se queda 5.º con 34 puntos.

Superliga 22.ª jornada: Acta del partido y alineaciones

Protocolo oficial completo del encuentro disputado en Taskent:

Competición / Fase Resultado del partido Goleadores Puntos de los equipos Superliga, 22.ª jornada Bunyodkor 2 : 1 Buxoro Ne’matjonov 8', Ikromov 45+1' — Mamasidiqov 34' Bunyodkor — 22 puntos (13.º puesto) / Buxoro — 34 puntos (5.º puesto)

Alineación de Bunyodkor: Abdumavlon Abdujalilov, Sardor Rahmonov, Amir To‘raqulov, Muhammadjon Hakimov, Shahzodjon Ne’matjonov (Sardor Abdunabiyev, 80), Narimonjon Ahmadjonov, Nosirjon Abdusalomov, Islom Anvarov, Abdulhamid Ikromov, Shamsiddin Tursunmahammadov, Mirkamol Annamatov (Eldor Naimov, 80);

Alineación de Buxoro: Azizxon Isaqov, Xurshidbek Muxtorov, Anvarjon Jo‘rayev (Ozodbek Rajabov, 13), Temur Mamasidiqov (Asilbek Qayumov, 71), Quvondiq Ro‘ziyev (Nika Kacharava, 71), Asadbek Jo‘raboyev, Sherzod Esanov, Muhammad Yo‘ldoshev, Boyan Mladovich, Kirill Todorov, Vladimir Rodich;

Cambio forzado: En Buxoro, Anvarjon Jo‘rayev tuvo que abandonar el campo al minuto 13.

Análisis táctico: Expertos sobre la victoria de Bunyodkor

Conclusiones principales de los especialistas locales sobre el encuentro:

El plan acertado de Ivan Bošković: Los locales superaron a un rival fuerte no mediante la posesión, sino a través de contraataques rápidos y eficacia en jugadas a balón parado;

La intensidad de los jóvenes: La asunción de responsabilidad de Shahzodjon Ne’matjonov y Abdulhamid Ikromov en momentos decisivos dio un plus a Bunyodkor;

La resistencia floja de Buxoro: Aunque la plantilla parece fuerte, faltó creatividad en el mediocampo, y la entrada de jugadores experimentados como Nika Kacharava no logró cambiar el rumbo del partido;

Lucha por la permanencia: Para el club de Taskent, estos tres puntos tienen una importancia psicológica enorme, sentando las bases para afrontar los finales de temporada con confianza.

El juego con carácter mostrado por Bunyodkor en casa demostró una vez más que el club es capaz de merecer su lugar en la Superliga.

En su opinión, ¿podrá Bunyodkor mantener este ritmo ganador y salir definitivamente de la zona de peligro antes de que acabe la temporada? ¿Cómo afectará este tropiezo a domicilio a la lucha de Buxoro por los puestos altos? ¡Dejen sus análisis en los comentarios y compartan este resumen de la Superliga con todos los aficionados al fútbol uzbeko!