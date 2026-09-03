Nueva era en el Bunyodkor: Ivan Bošković nombrado entrenador principal

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Nueva era en el Bunyodkor: Ivan Bošković nombrado entrenador principal

Se ha producido un cambio importante en la dirección del club Bunyodkor de Taskent. Tras despedirse del cuerpo técnico que dirigió al equipo en la primera mitad de la temporada, la directiva del club ha confiado las riendas al técnico montenegrino Ivan Bošković. El estratega de 44 años, quien comenzó su carrera como entrenador bajo el ala de las «Golondrinas», dirigirá al equipo durante el resto de la temporada.

Regreso a casa y preparación inmediata

Para Ivan Bošković, el Bunyodkor no es un equipo desconocido:

  • Recuerdos de los primeros pasos: El técnico montenegrino inició su carrera como entrenador en la estructura del Bunyodkor, por lo que conoce bien el ambiente interno del club, sus tradiciones y el potencial de los jugadores de la cantera;

  • Una tarea compleja: Tiene la misión de organizar el juego del equipo en la segunda mitad de la temporada, sumar puntos y alejar a las «Golondrinas» de las posiciones peligrosas de la tabla;

  • Primera prueba contra el Surkhon: Para no perder tiempo, el equipo bajo el mando de Bošković ya ha comenzado la preparación para el partido Bunyodkor - Surkhon, correspondiente a la jornada 20 de la Superliga.

Adiós al cuerpo técnico italiano: Zeytullayev y sus asistentes se marchan

El nuevo nombramiento se produce tras la dimisión del anterior cuerpo técnico:

  • Decisión de mutuo acuerdo: El reconocido técnico uzbeko que dirigía al equipo, Ilyos Zeytullayev, dejó su cargo por voluntad propia y de mutuo acuerdo con el club;

  • Salida de los entrenadores extranjeros: Junto con Zeytullayev, sus asistentes extranjeros — Alessandro Spinoglio, Andres Moauro y Marco Nicodemo — también se despidieron del Bunyodkor. La directiva del club prefirió abandonar el modelo de entrenamiento italiano y optar por un especialista más adaptado al campeonato local y a la estructura del club.

En un momento en que la lucha del Bunyodkor esta temporada es complicada, se espera que la llegada de Bošković aporte un nuevo espíritu y estabilidad al equipo.

¿Cree que Ivan Bošković podrá sacar al Bunyodkor de la difícil situación en la tabla? ¿Fue la salida de Ilyos Zeytullayev y sus asistentes extranjeros la decisión correcta para el club? ¿Qué resultado espera en el debut del nuevo entrenador contra el Surkhon? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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