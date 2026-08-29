Cambio inesperado en Bunyodkor: tres italianos se marchan

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Cambio inesperado en Bunyodkor: tres italianos se marchan

Se ha producido un cambio importante en el cuerpo técnico del club Bunyodkor de Taskent. Tres especialistas italianos que asistían al entrenador principal Ilyos Zeytullayev han abandonado el club.

Su salida es uno de los cambios más notables de la temporada para el equipo. Entonces, ¿quiénes han terminado su trabajo en Bunyodkor y cómo quedará ahora el cuerpo técnico?

Tres especialistas italianos se marchan

Según la información del insider Abdulaziz Iskandarov, los siguientes especialistas que asistían a Ilyos Zeytullayev en Bunyodkor se han despedido del club:

  • Andres Mauro;

  • Alessandro Spinolo;

  • Marco Nicodemo.

Los tres son especialistas italianos que trabajaban en el cuerpo técnico de Zeytullayev.

Tres entrenadores italianos que asistían a Ilyos Zeytullayev en Bunyodkor han dejado el club.

Cambio en el cuerpo técnico de Zeytullayev

La colaboración con especialistas italianos era uno de los aspectos importantes del trabajo de Ilyos Zeytullayev en Bunyodkor.

Ahora se espera que la composición del cuerpo técnico cambie. La salida simultánea de tres especialistas también podría afectar el proceso de entrenamiento y la distribución de tareas internas del equipo.

Sin embargo, por el momento no se han anunciado oficialmente las razones de su salida del club.

Ahora la pregunta principal es: ¿quién ocupará sus lugares?

Para Bunyodkor, la cuestión más interesante es si se contratarán nuevos especialistas para los puestos vacantes o si se realizará una redistribución dentro del cuerpo técnico actual.

Todavía no hay información oficial al respecto.

Por ello, las próximas decisiones del club despiertan un interés especial.

Podría comenzar una nueva etapa en Bunyodkor

Si la salida de tres entrenadores italianos será un simple cambio de personal o el inicio de reformas más amplias en el cuerpo técnico del equipo, es algo que aún se desconoce.

Pero una cosa es segura: El cuerpo técnico que rodea a Ilyos Zeytullayev en Bunyodkor ya no es el mismo.

Las próximas decisiones del club podrían aclarar las verdaderas razones de estos cambios y los planes del equipo para la temporada.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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