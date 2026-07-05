Mundial 2026: pronósticos precisos para los dos octavos de final de hoy

Nuestros últimos 11 pronósticos para los partidos de eliminación directa del 1 al 4 de julio fueron correctos. Ahora la atención se centra en los encuentros del 6 de julio: Brasil — Noruega y México — Inglaterra.

En el fútbol no hay garantías absolutas. Una tarjeta roja, un penalti o una decisión del VAR pueden cambiar todo el escenario. Sin embargo, considerando el estado actual y el estilo de juego de los equipos, nuestra elección para hoy está lista.

Brasil — Noruega: se espera un partido con muchos goles

Brasil venció con dificultad a Japón en la ronda anterior. Noruega también avanzó a la siguiente fase gracias a un gol tardío de Erling Haaland contra Costa de Marfil.

Brasil se muestra cada vez más confiado en ataque durante el torneo. El equipo lanzó siete tiros precisos contra Japón y, en cada partido de la fase de grupos, disparó a puerta al menos cinco veces. La defensa de Noruega no ha logrado mantener su portería a cero en este Mundial.

Al mismo tiempo, Noruega no debe ser subestimada. Los escandinavos promedian 2,5 goles en cuatro partidos. Haaland, Antonio Nusa y Alexander Sørloth tienen la capacidad de ejercer una presión seria sobre la defensa brasileña. En todos los partidos de Noruega en el torneo, ambos equipos han marcado.

Se espera que Brasil controle más la posesión, mientras que Noruega confiará en contraataques rápidos y pases aéreos. Haaland podría encontrar su oportunidad, pero la ventaja en profundidad de plantilla y calidad individual está del lado de los brasileños.

Pronóstico principal: Brasil avanza a cuartos de final.

Marcador probable: Brasil — Noruega 2:1.

México — Inglaterra: un solo gol podría decidirlo

Este podría ser el partido más difícil de pronosticar de la noche. México ha ganado sus cuatro partidos en la competición, marcando ocho goles y sin recibir ninguno. En la última fase, los anfitriones derrotaron a Ecuador 2:0.

Inglaterra, por su parte, remontó contra la RD Congo para ganar 2:1 gracias a los goles de Harry Kane. Los ingleses crean muchas ocasiones en el Mundial, pero no siempre son constantes al convertirlas en goles.

México, con la presión de su afición en casa y una defensa ordenada, representará un gran problema para Inglaterra. Por ello, es lógico esperar una lucha táctica cautelosa en lugar de un fútbol abierto y con muchos goles.

La principal ventaja de Inglaterra es la cantidad de jugadores capaces de resolver en situaciones decisivas. Una sola oportunidad podría ser suficiente para ejecutores como Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka. Sin embargo, Declan Rice, Reece James y Jarell Quansah están en duda antes del encuentro.

La defensa de México podría resistir durante mucho tiempo, pero no será fácil detener completamente la presión de Inglaterra durante los 90 minutos.

Pronóstico principal: Inglaterra avanza a cuartos de final.

Marcador probable: México — Inglaterra 0:1.

Nuestra elección final

Brasil — Noruega: 2:1

México — Inglaterra: 0:1

Avanzan a cuartos: Brasil e Inglaterra

La opción más segura no es el marcador exacto, sino la clasificación de Brasil e Inglaterra a la siguiente ronda. En el marcador exacto el riesgo siempre es alto: el balón es redondo y el VAR sigue escribiendo los guiones.