Martin Ødegaard habla sobre Cristiano Ronaldo antes del partido contra Dinamarca

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Martin Ødegaard habla sobre Cristiano Ronaldo antes del partido contra Dinamarca

El capitán de la selección de Noruega, Martin Ødegaard, compartió sus impresiones antes del duelo contra Dinamarca en la UEFA Nations League. Este encuentro, que se disputará en el estadio Ullevaal, es significativo por ser el primer partido en casa del equipo tras su histórica participación en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Norteamérica. El centrocampista del Arsenal confirmó que se ha recuperado totalmente tras un año difícil marcado por las lesiones y que está listo para los partidos de la Liga A. Así lo informa Goal.com según los informes.

Según la información difundida por ixbt.com y los medios deportivos, Ødegaard, quien participó en la rueda de prensa junto al entrenador Ståle Solbakken, destacó que el crecimiento táctico del equipo y su confianza en sí mismos se han convertido en sus armas principales para competir contra otros rivales. La selección de Noruega tiene como objetivo demostrar una vez más su fuerte carácter esta temporada.

Encuentro con Ronaldo y gratitud personal

Entre los próximos partidos de Noruega contra Portugal, Martin Ødegaard también se refirió al encuentro con su excompañero Cristiano Ronaldo. El centrocampista, que debutó con el Real Madrid sustituyendo precisamente a la estrella portuguesa, elogió la carrera de Cristiano.

Según Ødegaard, los resultados logrados por Cristiano Ronaldo y su actitud hacia el fútbol son verdaderamente grandiosos. El centrocampista, que destacó haber aprendido mucho de la estrella, no ocultó que jugar de nuevo contra su ídolo en el escenario internacional es un sentimiento especial.

Derbi escandinavo y exigencias de la afición

Los próximos derbis de vecindad contra Dinamarca y Suecia siempre han tenido una importancia fundamental para Noruega. Martin Ødegaard subrayó que ganar este tipo de partidos es una de las tareas más importantes para los aficionados noruegos.

Prometiendo mostrar un estilo de juego agresivo y activo contra el rival en el estadio Ullevaal, que estará lleno de aficionados, el jugador informó que el estado de ánimo del equipo es alto. La primera prueba del grupo tiene una importancia decisiva no solo para la tabla de posiciones, sino también para el prestigio regional.

Martin ØdegaardCristiano RonaldoUEFA Nations LeagueDinamarcaNoruega
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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