Bernardo Silva, listo para jugar con Kylian Mbappe en el Real Madrid

El experimentado centrocampista Bernardo Silva ha completado con éxito la pretemporada y se prepara intensamente para debutar en La Liga con el Real Madrid. El portugués se ha adaptado rápidamente a su nuevo equipo y está listo para comenzar una nueva etapa de su carrera deportiva en la capital española. En la próxima jornada de La Liga, el conjunto madrileño visitará al Espanyol. Al respecto, Goal.com ha informado.

Según Goal.com, el fichaje de Bernardo Silva por el club madrileño le brinda la oportunidad de volver a jugar en el mismo equipo que su excompañero Kylian Mbappe. Ambos futbolistas ya habían formado una gran sociedad en el Mónaco. Al recordar sus dos años juntos en el club francés, Silva destacó que los dos eran muy jóvenes por aquel entonces.

La sociedad en Mónaco y nuevas oportunidades

En una entrevista concedida al sitio web oficial del Real Madrid, Bernardo Silva habló de sus recuerdos junto al delantero francés y de sus planes para el futuro. Según explicó, aunque Mbappe y él eran muy jóvenes en aquella época, lograron establecer una gran conexión sobre el terreno de juego. En los últimos años se enfrentaron como rivales en la Champions League y con sus selecciones nacionales, pero ahora vuelven a estar unidos bajo la misma camiseta.

Silva elogió a su compañero y lo describió como un futbolista excepcional, capaz de decidir por sí solo el destino de un partido. Kylian aporta muchísimo al equipo en cada partido gracias a sus goles y a las ocasiones que genera, añadió el centrocampista portugués. Ambos aspiran a recuperar aquella antigua conexión de Mónaco y brindar muchas alegrías a los aficionados del club blanco.

La lucha por el título y el partido contra el Espanyol

En su visita a Cataluña, el Real Madrid es plenamente consciente de lo exigente que es el fútbol español. Silva subrayó que cada punto vale oro en la lucha por el título y que ganar al Espanyol es fundamental. El equipo sabe que no puede permitirse perder demasiados puntos para conquistar La Liga y debe afrontar todos los partidos con la misma seriedad.

En opinión del experimentado futbolista, los partidos contra los equipos de media tabla son tan importantes como los enfrentamientos ante los grandes. El Real Madrid comenzará la temporada con fuerza y lo dará todo para sumar los tres puntos desde el primer encuentro. Será una de sus primeras pruebas importantes en el largo y complicado camino del campeonato español.