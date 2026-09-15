Jorge Mendes califica a Lamine Yamal como el mejor del mundo

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Jorge Mendes califica a Lamine Yamal como el mejor del mundo

El reconocido superagente Jorge Mendes afirmó con firmeza que la estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, es actualmente el mejor futbolista del mundo y que merece el Balón de Oro 2026. Según Goal.com, el agente portugués señaló a su pupilo como el principal candidato al trofeo durante una charla con la prensa tras una reunión con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información publicada por A Bola, Jorge Mendes insistió en varias ocasiones, al responder a las preguntas de los periodistas tras una cena, que Lamine Yamal merece este premio más que nadie. En su opinión, el joven extremo es indiscutiblemente el mejor jugador del planeta en este momento.

Lamine Yamal y sus ambiciones

El propio jugador no ocultó su gran confianza en una entrevista previa concedida a Universo Valdano. El canterano de La Masia declaró abiertamente que, como mejor jugador del mundo, solo él y Kylian Mbappé podían competir, y que por sus resultados esta temporada, él debería ganar el premio.

Expertos y aficionados reconocen que las estadísticas y el juego de Yamal la temporada pasada son realmente admirables. Ha logrado un éxito inmenso tanto en el club como en la selección, contribuyendo enormemente a las victorias de sus equipos con sus brillantes actuaciones.

Resultados de la temporada y trofeos prestigiosos

Durante la temporada pasada, el joven talento ganó La Liga y la Supercopa de España con el FC Barcelona. También logró victorias importantes con la selección española, sumando un total de 24 goles y 18 asistencias.

Tales registros individuales y los trofeos colectivos ganados refuerzan la posición de Yamal en la carrera por el Balón de Oro. Su rivalidad con Kylian Mbappé ya se ha convertido en uno de los enfrentamientos más interesantes del mundo del fútbol.

Cabe recordar que el ganador del Balón de Oro 2026 se anunciará en una ceremonia solemne que tendrá lugar el 26 de octubre en Londres. Esta 70.ª edición es histórica al celebrarse por primera vez fuera de París.

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