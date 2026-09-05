Frank Lampard habla sobre la derrota ante el Manchester City

El entrenador del Coventry City, Frank Lampard, destacó que su equipo mereció al menos un punto a pesar de la derrota por la mínima ante el vigente campeón, el Manchester City, en el Etihad Stadium. En una entrevista con BBC Match of the Day, el técnico expresó su orgullo por el desempeño de sus pupilos. Así lo informa Goal.com .

Aunque los locales dominaron claramente la posesión con un 78 %, el Coventry City sorprendió a aficionados y expertos con su orden defensivo. Especialmente, las acciones seguras del nuevo fichaje Ethan Pinnock y la disciplina táctica elegida por el entrenador pusieron en aprietos a las estrellas rivales.

El gol decisivo de Erling Haaland

A pesar de la digna resistencia defensiva del Coventry City, el preciso cabezazo del delantero noruego Erling Haaland decidió el encuentro y dio una nueva victoria al Manchester City. Tras el centro de Antoine Semenyo, Haaland logró marcar, habiendo anotado ya ante 24 de los 25 equipos a los que se ha enfrentado en la Premier League

Aun así, Frank Lampard no ocultó su satisfacción por la actividad y la presión mostrada por sus jugadores en la segunda mitad. En su opinión, esto demuestra una mejora seria en comparación con el partido disputado hace dos semanas contra el Arsenal.

El entrenador señaló la dificultad del calendario al inicio de la temporada, recordando que el equipo se enfrentó a dos de los rivales más fuertes sobre el papel. «No merecíamos perder. Fuimos creciendo durante el partido, los chicos hicieron un gran esfuerzo y lamento que no hayamos podido conseguir el punto que merecíamos», declaró Lampard.

Asimismo, destacó la conexión entre el juego del equipo y el apoyo de los aficionados en las gradas. Según el técnico, el Coventry City debe sacar conclusiones positivas de estos partidos, ya que el destino de la temporada se decidirá principalmente en los duelos contra equipos de nivel similar como el Hull.