Revelado el enfrentamiento en el vestuario entre Pep Guardiola y Kyle Walker

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Revelado el enfrentamiento en el vestuario entre Pep Guardiola y Kyle Walker

Se han hecho públicos los detalles del tenso enfrentamiento entre el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, y el experimentado defensa Kyle Walker, así como de los problemas internos del equipo. Las nuevas imágenes presentadas en el documental A Beautiful Obsession, emitido en Amazon Prime Video, han desvelado lo ocurrido entre bastidores durante el periodo de crisis en la Premier League. Medios extranjeros y fuentes de ixt.com difundieron la información. Sobre este asunto, Goal.com informa .

El conflicto alcanzó su punto álgido tras la derrota por 2-0 ante el Liverpool en Anfield, en diciembre de 2024. Este tropiezo formó parte de una racha de siete partidos sin ganar del Manchester City, seis de los cuales terminaron en derrota. Cabe recordar que, la temporada anterior, el equipo había conquistado por cuarta vez consecutiva el título de la Premier League.

El tenso enfrentamiento en el vestuario

Según el documental, Kyle Walker no pudo ocultar su enfado durante el descanso posterior al partido y expresó abiertamente su malestar por las críticas del entrenador. Aunque era uno de los capitanes del equipo, se quejó de que su nombre apareciera en todas las reuniones. El futbolista afirmó que se le estaba responsabilizando deliberadamente de los errores tácticos colectivos.

Walker, visiblemente enfadado, protestó en público: « Mencionan mi nombre en todas las reuniones, mi nombre aparece en cada una de ellas ». También puso en duda la sinceridad del entrenador y añadió que Guardiola inicialmente no quería que fuera capitán.

Las lágrimas de Pep Guardiola

Cuando el enfrentamiento alcanzó su punto máximo, Pep Guardiola se dejó llevar inesperadamente por la emoción y rompió a llorar delante de todo el equipo. Aunque el técnico intentó explicar que Walker era mencionado con frecuencia por ser el capitán, al no calmarse la situación habló abiertamente sobre su futuro.

En una intervención de una intensidad emocional increíble, Guardiola dijo a los jugadores: « Si yo soy el problema, tienen que decírmelo. No estoy aquí por dinero ni simplemente para quedarme ». Subrayó que había renovado su contrato porque quería seguir luchando junto al equipo y ayudarlo en los momentos difíciles, y pidió el apoyo de los futbolistas.

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