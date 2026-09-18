El recital de Husanov: ¡el defensa uzbeko recibió una nota altísima en la victoria de ayer del City!

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El recital de Husanov: ¡el defensa uzbeko recibió una nota altísima en la victoria de ayer del City!

En el marco de la Carabao Cup en el Etihad Stadium, Manchester Cityy Norwich City, ¡el partido se convirtió en una verdadera fiesta para los aficionados uzbekos! Enzo Maresca finalmente puso a nuestro defensa de 22 años, Abdukodir Husanov, en su posición natural en el centro de la defensa, y esta decisión valió la pena al 100%.

Tras marcar cinco goles sin recibir ninguno, el gigante inglés vio cómo Husanov anulaba a los delanteros rivales, ganándose el reconocimiento de analistas de prestigio. Entonces, ¿qué nota le dieron los portales estadísticos a nuestro legionario y quién será el próximo rival del City?

Serenidad en el eje: sin opciones para el rival

Hasta ahora, el cuerpo técnico probaba a Husanov en las bandas debido a problemas en los laterales. En el partido contra el Norwich, volvió a su sitio:

  • 90 minutos completos: Abdukodir estuvo impecable desde el inicio hasta el pitido final;

  • Partido «limpio»: La línea defensiva liderada por Husanov no permitió al rival crear situaciones peligrosas cerca de su portería;

  • Visión y gestión del juego: Jugando en el centro, nuestro legionario no solo defendió, sino que también fue activo iniciando los ataques desde la base.

8,1 puntos y un top 4 en el equipo

El famoso portal Flashscore, especializado en estadísticas, evaluó las sólidas actuaciones del jugador uzbeko con una nota de 8,1. Con esta puntuación, Husanov se situó entre los cuatro mejores jugadores del equipo.

Nuestro defensa solo fue superado por los jugadores ofensivos que marcaron, obteniendo la nota más alta entre los miembros de la línea defensiva.

Clasificación de Flashscore: ¿Cómo fueron calificados?

Jugador

Rol

Nota Flashscore

Floyd Samba

Autor de un doblete, hombre del partido

8,4

Rayan Cherki

Goleador, líder en el campo

8,2

Allan

Goleador, muy activo

8,2

Abdukodir Husanov

Defensa central, defensa sólida

8,1

Ayyoub Bouaddi

Centrocampista, control en el eje

8,1

Además, Ryan McAidoo también anotó un gol en el encuentro. Gracias a esta victoria, el Manchester Citypasa a la siguiente ronda y se enfrentará al Brighton en la copa.

¿En su opinión, Abdukodir Husanov tras una actuación tan perfecta en el centro de la defensa, ¿lo pondrá Maresca como titular en las próximas jornadas de la Premier League?

Deje su opinión en los comentarios y comparta el análisis de esta exitosa actuación de nuestro legionario con todos los aficionados al fútbol a través de Telegram!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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