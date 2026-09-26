El traspaso de Abdukodir Khusanov al Manchester City ha sido uno de los eventos más importantes en la historia del fútbol uzbeko. Sin embargo, se ha revelado que el club mancuniano no consideraba al defensa uzbeko como un candidato principal desde el inicio. Un proceso de análisis profundo reveló otras facetas del jugador: especialmente su velocidad y su capacidad para cubrir el espacio detrás de la línea defensiva llamaron la atención de los ojeadores.

Según el análisis de BBC Sport, las capacidades físicas de Khusanov interesaron seriamente a los especialistas del Manchester City. Sus resultados en términos de velocidad y agilidad fueron valorados especialmente alto.

Esta información revela uno de los detalles cruciales del camino del futbolista uzbeko en el fútbol europeo.

Khusanov ni siquiera estaba entre los 50 candidatos iniciales

Cuando Khusanov jugaba en el Lens, los ojeadores del Manchester City observaron a varios futbolistas.

Sin embargo, según datos de la BBC, el defensa uzbeko inicialmente no fue considerado por el club y ni siquiera fue incluido en la lista ampliada de 50 jugadores.

La situación cambió tras análisis adicionales.

Los analistas del Manchester City estudiaron más a fondo los datos sobre Khusanov y comenzaron a centrarse en sus capacidades físicas en el campo. Especialmente, destacó su habilidad para cerrar rápidamente los espacios detrás de la línea defensiva.

- Los indicadores físicos de Abdukodir, en particular su velocidad y agilidad para cubrir la zona detrás de la línea defensiva, estaban realmente a un nivel muy alto. La velocidad y la agilidad de Khusanov fueron uno de los aspectos principales que atrajeron la atención de los ojeadores del Manchester City.

Estos indicadores son de gran importancia en el fútbol de alto nivel, especialmente para equipos que utilizan una línea defensiva adelantada.

Indicadores físicos que impresionaron a los ojeadores

La velocidad ocupa un lugar especial en el estilo de juego de Khusanov.

Además de actuar en duelos individuales contra los delanteros rivales, el defensa puede cerrar rápidamente los espacios vacíos en la retaguardia. En un equipo como el Manchester City, que utiliza una línea defensiva alta, esta cualidad es un factor clave.

El análisis de la BBC también destaca su velocidad y agilidad para cubrir la zona detrás de la defensa como puntos fuertes.

Así, las estadísticas registradas en el Lens sirvieron para cambiar el estatus del futbolista uzbeko ante los ojos de los ojeadores.

Sin embargo, el City buscaba desarrollar otro aspecto de su juego

Aunque las capacidades físicas de Khusanov fueron altamente valoradas, los ojeadores también notaron aspectos de su juego que podían desarrollarse aún más.

Se trata, ante todo, del manejo del balón, la técnica y el juego posicional .

Este punto es especialmente importante para un defensa. En el Manchester City, se exige a los centrales no solo detener los ataques rivales, sino también iniciar el juego con el primer pase, controlar el balón bajo presión y participar activamente en la construcción posicional.

El análisis de la BBC también menciona que se han observado progresos en estos aspectos tras su llegada a Inglaterra.

La etapa en el Manchester City está transformando a Khusanov

Abdukodir Khusanov comenzó una nueva etapa en el fútbol inglés tras su traspaso del Lens al Manchester City en enero de 2025.

Según las opiniones de los representantes del club citadas por los expertos de la BBC, los indicadores del jugador sobre el manejo del balón han mejorado significativamente tras el traspaso.

Por lo tanto, para el City, el fichaje de Khusanov no fue solo traer a un jugador terminado, sino un proyecto para aumentar su potencial técnico y táctico manteniendo sus fortalezas existentes.

Un resultado importante para el fútbol uzbeko

El camino de Abdukodir Khusanov tiene una importancia especial. Tras su paso por el campeonato bielorruso, se trasladó al Lens francés, donde ganó experiencia en la Ligue 1. Luego, se unió a uno de los clubes más prestigiosos de la Premier League inglesa: el Manchester City.

De esta manera, Khusanov hizo historia como el primer futbolista uzbeko en jugar en las primeras divisiones de los campeonatos francés e inglés .

Lo más interesante es que su camino hasta el City estaba oculto. El jugador, que no estaba entre los 50 candidatos iniciales, llamó la atención de los ojeadores tras análisis analíticos profundos.

Su velocidad, agilidad y capacidad para cubrir los espacios detrás de la defensa fueron uno de los factores principales que interesaron seriamente al Manchester City.

La carrera actual de Khusanov muestra otra parte importante del proceso tras este traspaso: El defensa uzbeko, que se ha revelado en Europa, atraviesa ahora una fase de crecimiento no solo en lo físico, sino también en lo táctico y en el juego con el balón.