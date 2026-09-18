Masterclass aterradora de 5-0 del City: ¿Cómo fue calificado el juego de Husanov?

·48·Deportes
Masterclass aterradora de 5-0 del City: ¿Cómo fue calificado el juego de Husanov?

El vigente campeón de la Carabao Cup Manchester City¡comenzó su andadura en la competición de forma espectacular! Los pupilos de Enzo Maresca, que se unieron en la cuarta ronda, destrozaron al Norwich City anotando cinco goles sin respuesta. Sin embargo, este partido pasó a la historia no solo por el marcador abultado, sino también por el papel de liderazgo defensivo del defensa uzbeko Abdukodir Husanov y el fantástico brillo de las nuevas estrellas jóvenes en el once inicial. Entonces, ¿cómo calificó el prestigioso medio inglés a los jugadores y quién se convirtió en el héroe de la noche?

Husanov en su posición habitual: la defensa del City actuó sin errores

Abdukodir Husanov, que apareció en la banda derecha la última vez, regresó esta vez a su posición favorita de defensa central y lideró la zaga con éxito:

  • Defensa sólida: Husanov no dejó casi ninguna oportunidad a los delanteros rivales, manteniendo una disciplina férrea en la línea defensiva;

  • Debut cómodo para Rulli: El portero Gerónimo Rulli jugó su primer partido con el City, pero debido a la defensa liderada por Husanov, apenas tuvo trabajo;

  • La confianza del entrenador: El joven defensa demostró una vez más que se está convirtiendo en el eje principal de la defensa del equipo en los partidos de la Copa de Inglaterra.

Sensación en ataque: el debut impecable de Samba y Allan

«El debut de Floyd Samba con el primer equipo fue fantástico. Marcó un doblete y mostró una gran habilidad con el balón, siendo el mejor del partido».

Mientras que el joven delantero Floyd Samba anotó dos goles, los nuevos fichajes Rayan Cherki, el brasileño Allan y Rayan McAdoo, que entró desde el banquillo, también se sumaron a la lista de goleadores.

Calificaciones de los jugadores según esteemedkompany.com

Jugador

Posición

Puntuación

Descripción principal del juego

Floyd Samba

Delantero

9,5 / 10

Doblete en su debut y mejor jugador de la noche

Ayoub Bouaddi

Centrocampista

8,5 / 10

Se vio muy superior a los demás en el campo, con y sin balón

Allan

Extremo

8,0 / 10

Marcó un gol y dio una asistencia en su debut

Rayan Cherki

Centrocampista

8,0 / 10

Golazo, control de alto nivel y regate

Abdukodir Husanov

Defensa central

7,0 / 10

Defendió con mucha seguridad en su posición, lideró la zaga

Vitor Reis

Defensa

7,5 / 10

Mostró calma y sangre fría

Nico O'Reilly

Lateral

7,5 / 10

Una amenaza constante desde la banda izquierda

Mateo Kovacic

Centrocampista

7,5 / 10

Controló el centro del campo con confianza

Rayan Aït-Nouri

Defensa / Extremo

7,5 / 10

Dio dos asistencias efectivas

Rayan McAdoo

Delantero (suplente)

7,5 / 10

Buenas acciones y un gol marcado con frialdad

Rico Lewis

Lateral

7,0 / 10

No jugó mal, pero tuvo pocas acciones brillantes

Kaden Braithwaite

Lateral izquierdo

6,5 / 10

No cometió ningún error grave

Gerónimo Rulli

Portero

6,0 / 10

No se requirieron paradas, debut con portería a cero

¿Crees que la consistencia de Abdukodir Husanov en la Carabao Cup es suficiente para que sea titular en la Premier League? ¿Quién sería su mejor pareja en el centro de la defensa?

Deja tu opinión en los comentarios y envía este análisis a tus amigos que siguen los éxitos del legionario uzbeko a través de Telegram!

Manchester CityAbdukodir HusanovCarabao CupFloyd SambaFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Mbappé emociona al madridismo al nombrar a las tres leyendas que querría recuperar para el RealMbappé emociona al madridismo al nombrar a las tres leyendas que querría recuperar para el RealHoy, 14:19«Es como una máquina aterradora»: Rodri revela qué estrella le ha impresionado en el Barça«Es como una máquina aterradora»: Rodri revela qué estrella le ha impresionado en el BarçaHoy, 14:15Un movimiento increíble: ¡Sindarov sacrifica su dama por 2ª vez y sorprende a los expertos de la FIDE!Un movimiento increíble: ¡Sindarov sacrifica su dama por 2ª vez y sorprende a los expertos de la FIDE!Hoy, 14:10El recital de Husanov: ¡el defensa uzbeko recibió una nota altísima en la victoria de ayer del City!El recital de Husanov: ¡el defensa uzbeko recibió una nota altísima en la victoria de ayer del City!Hoy, 14:05¿Real o Barcelona? Harry Kane revela todo sobre su posible traspaso a La Liga¿Real o Barcelona? Harry Kane revela todo sobre su posible traspaso a La LigaHoy, 13:48El secreto del video viral en el Bernabéu: Lamine Yamal sorprende al mundo con su respuesta inesperadaEl secreto del video viral en el Bernabéu: Lamine Yamal sorprende al mundo con su respuesta inesperadaHoy, 12:05
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev
«¡Denme un oponente más fuerte!»: Michael Page tras su pelea contra Nursulton Ruziboev