El vigente campeón de la Carabao Cup Manchester City¡comenzó su andadura en la competición de forma espectacular! Los pupilos de Enzo Maresca, que se unieron en la cuarta ronda, destrozaron al Norwich City anotando cinco goles sin respuesta. Sin embargo, este partido pasó a la historia no solo por el marcador abultado, sino también por el papel de liderazgo defensivo del defensa uzbeko Abdukodir Husanov y el fantástico brillo de las nuevas estrellas jóvenes en el once inicial. Entonces, ¿cómo calificó el prestigioso medio inglés a los jugadores y quién se convirtió en el héroe de la noche?

Husanov en su posición habitual: la defensa del City actuó sin errores

Abdukodir Husanov, que apareció en la banda derecha la última vez, regresó esta vez a su posición favorita de defensa central y lideró la zaga con éxito:

Defensa sólida: Husanov no dejó casi ninguna oportunidad a los delanteros rivales, manteniendo una disciplina férrea en la línea defensiva;

Debut cómodo para Rulli: El portero Gerónimo Rulli jugó su primer partido con el City, pero debido a la defensa liderada por Husanov, apenas tuvo trabajo;

La confianza del entrenador: El joven defensa demostró una vez más que se está convirtiendo en el eje principal de la defensa del equipo en los partidos de la Copa de Inglaterra.

Sensación en ataque: el debut impecable de Samba y Allan

«El debut de Floyd Samba con el primer equipo fue fantástico. Marcó un doblete y mostró una gran habilidad con el balón, siendo el mejor del partido».

Mientras que el joven delantero Floyd Samba anotó dos goles, los nuevos fichajes Rayan Cherki, el brasileño Allan y Rayan McAdoo, que entró desde el banquillo, también se sumaron a la lista de goleadores.

Calificaciones de los jugadores según esteemedkompany.com

Jugador Posición Puntuación Descripción principal del juego Floyd Samba Delantero 9,5 / 10 Doblete en su debut y mejor jugador de la noche Ayoub Bouaddi Centrocampista 8,5 / 10 Se vio muy superior a los demás en el campo, con y sin balón Allan Extremo 8,0 / 10 Marcó un gol y dio una asistencia en su debut Rayan Cherki Centrocampista 8,0 / 10 Golazo, control de alto nivel y regate Abdukodir Husanov Defensa central 7,0 / 10 Defendió con mucha seguridad en su posición, lideró la zaga Vitor Reis Defensa 7,5 / 10 Mostró calma y sangre fría Nico O'Reilly Lateral 7,5 / 10 Una amenaza constante desde la banda izquierda Mateo Kovacic Centrocampista 7,5 / 10 Controló el centro del campo con confianza Rayan Aït-Nouri Defensa / Extremo 7,5 / 10 Dio dos asistencias efectivas Rayan McAdoo Delantero (suplente) 7,5 / 10 Buenas acciones y un gol marcado con frialdad Rico Lewis Lateral 7,0 / 10 No jugó mal, pero tuvo pocas acciones brillantes Kaden Braithwaite Lateral izquierdo 6,5 / 10 No cometió ningún error grave Gerónimo Rulli Portero 6,0 / 10 No se requirieron paradas, debut con portería a cero

¿Crees que la consistencia de Abdukodir Husanov en la Carabao Cup es suficiente para que sea titular en la Premier League? ¿Quién sería su mejor pareja en el centro de la defensa?

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