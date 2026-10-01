Presentación de la nueva cámara Ruiying Z10 para el Huawei Mate 90 Pro

Huawei ha dado un paso importante en las tecnologías de fotografía móvil al presentar, junto con su nueva línea de flagships, una cámara modular externa única. Según ixbt.com, durante la presentación, el director de la empresa, Yu Chengdong, afirmó que la nueva cámara externa Ruiying Z10 puede reemplazar por completo varios objetivos de cámaras DSLR tradicionales. Sobre esto, Ixbt.com informa que.

El nuevo dispositivo va mucho más allá de las funciones de un simple teleconvertidor; es una herramienta de captura completa que cuenta con su propio sensor independiente y funciona conectada al smartphone. Yu Chengdong destacó que, mientras que su cámara réflex personal requería cuatro objetivos distintos, el Huawei Ruiying Z10 ahora puede lograr todo eso en un solo cuerpo.

Capacidades técnicas de la cámara modular

La Ruiying Z10 está diseñada para llevar las capacidades de los smartphones flagships a un nivel profesional, siendo totalmente compatible con los modelos Mate 90 Pro Max Collector's Edition y Mate 90 RS. Este módulo supera las limitaciones de las cámaras internas del móvil para ofrecer resultados ópticos de nivel profesional.

Este dispositivo está equipado con un sensor RYYB de 50 megapíxeles y una óptica con una distancia focal equivalente de 24 a 240 mm. La apertura del objetivo varía de F2.0 a F4.5. La compleja estructura del sistema óptico consta de 19 lentes agrupadas en seis grupos, incluyendo tres lentes de muy baja dispersión y cinco lentes de baja dispersión.

Zoom óptico y perspectivas futuras

Uno de los aspectos más destacados de la Ruiying Z10 es su capacidad de zoom óptico continuo de 1x a 10x. El tamaño del sensor interno de 1 pulgada garantiza una alta calidad y nitidez durante el proceso de captura.

Actualmente, esta cámara modular ha sido lanzada en el mercado chino junto con los smartphones de la serie Huawei Mate 90. Esta innovación permite a los entusiastas de la fotografía móvil crear contenido de alta calidad sin necesidad de equipos profesionales pesados y costosos.