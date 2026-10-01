Lautaro Martínez habló sobre el partido de despedida de Lionel Messi en la selección

El delantero de la selección argentina, Lautaro Martínez, admitió que el final de la carrera internacional de Lionel Messi, el mejor jugador en la historia del fútbol del país, será un evento muy emotivo para el equipo. En una entrevista con el canal Telefe, el atacante del Inter compartió sus pensamientos sobre este período de transición y la próxima noche de despedida. Tras una gran victoria en un amistoso contra Bolivia, el equipo centra toda su atención en el partido contra el Bénin, que será el último de Lionel Messi con la selección. Así lo informa Goal.com informa .

En el partido disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, la selección argentina derrotó a su rival por 4-0. Lautaro Martínez abrió el marcador con un disparo preciso desde fuera del área. Antes del descanso, Nico Paz amplió la ventaja con un gol espectacular, mientras que al inicio de la segunda parte, el capitán interino Cristian Romero anotó el tercer tanto de cabeza. Cerca del final, José Manuel López selló el resultado definitivo marcando desde corta distancia.

Una nueva era y emociones en la selección

En la conferencia de prensa posterior al partido, el delantero de 29 años destacó que vestir la camiseta de la selección es siempre un orgullo. Según él, comienza un nuevo ciclo en el equipo y los jugadores con experiencia en Mundiales seguirán ayudando a los jóvenes. Tras el éxito en la Copa del Mundo, el grupo se reunió nuevamente y la energía positiva entre los jugadores se mantiene intacta.

Lionel Messi había anunciado que pondría fin a su carrera internacional el 31 de agosto de este año. Su último partido tendrá lugar el 6 de octubre contra la selección de Bénin en el Estadio Monumental. Este encuentro marcará el cierre del brillante capítulo de la leyenda del fútbol con su selección.

El legado internacional del capitán legendario

Al hablar sobre la futura noche de despedida, Lautaro Martínez no ocultó que será muy difícil emocionalmente para el equipo:, dijo el delantero.

A lo largo de su carrera internacional, Lionel Messi alcanzó la gloria con la selección argentina. Dejó una huella imborrable en la historia del equipo al ganar la Copa América en 2021 y 2024, además de la Copa del Mundo de 2022. Para el delantero que actualmente juega en el Inter Miami de la MLS, este partido marcará el punto final de su gloriosa trayectoria en la selección.