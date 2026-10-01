Franco Mastantuono recuerda su regreso a Argentina y los momentos dolorosos del Mundial

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Franco Mastantuono recuerda su regreso a Argentina y los momentos dolorosos del Mundial

La selección nacional de Argentina disputó su primer partido tras la Copa del Mundo 2026, enfrentándose a Bolivia en Córdoba y logrando una victoria contundente de 4-0. El encuentro, celebrado en el estadio Mario Alberto Kempes, marcó el inicio de un nuevo ciclo internacional para los dirigidos por Lionel Scaloni. Al integrar jóvenes talentos en el once inicial, el entrenador dio comienzo a una nueva etapa para el equipo, informa Goal.com informa Goal.com.

El dolor de quedar fuera del Mundial y los nuevos objetivos

Según TyC Sports, el jugador ofensivo Franco Mastantuono, quien participó en este partido, compartió sus impresiones tras su exitoso regreso a la selección. La ex estrella de River Plate no ocultó que quedar fuera de la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026 fue psicológicamente muy difícil para él. A pesar de la decepción personal, destacó que apoyó a la Albiceleste desde la distancia durante todo el torneo.

Al hablar de sus recuerdos dolorosos, el jugador de 19 años reconoció que el éxito del equipo en el Mundial llenó de orgullo a toda Argentina. Ahora, su enfoque principal está en consolidar su lugar en la selección y demostrar su valía en el nuevo ciclo que comienza.

«Quedar fuera de la lista del Mundial es muy duro, pero siempre apoyé a mis compañeros y a Argentina para que ganaran, dijo Mastantuono tras el partido. Hicieron un Mundial increíble que nos hizo sentir orgullosos a todos. Ahora pienso en este nuevo proceso, donde me siento bien y se abren nuevas oportunidades».

Un nuevo equipo y la confianza del entrenador

En opinión del jugador, su traspaso del Real Madrid a la Fiorentina durante el mercado de verano fue clave para recuperar su ritmo de juego y su agudeza en el campo. El joven talento, que actualmente milita en el club italiano, agradeció al seleccionador Lionel Scaloni por la libertad táctica que le brindó en el terreno de juego.

Por su parte, Lionel Scaloni pidió a los medios y a los aficionados que no ejerzan demasiada presión sobre jóvenes talentos como Franco Mastantuono, Leonel Flores y Nico Paz. El técnico subrayó la importancia de crear un entorno favorable para que puedan desplegar su potencial libremente. En el duelo contra Bolivia, los goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José López dieron a los argentinos una nueva victoria cómoda, permitiendo que la nueva generación demostrara su valía.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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