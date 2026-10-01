Felipe Melo exige el título del Mundial de Clubes a Manchester City

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Felipe Melo exige el título del Mundial de Clubes a Manchester City

El excentrocampista del Fluminense, Felipe Melo, exigió en tono de broma el trofeo del Mundial de Clubes 2023 después de que el Manchester City fuera declarado culpable de irregularidades financieras. Así lo informó Goal.com. informa Goal.com.

Durante el Olé Summit 2026 en Buenos Aires, el experimentado jugador recordó la dura derrota por 0-4 ante el Manchester City en la final disputada en Arabia Saudita. En aquel entonces, el club inglés superó a los brasileños para quedarse con el trofeo.

Irregularidades financieras y posibles sanciones

Según una comisión independiente, el Manchester City fue declarado culpable de violaciones graves de las normas financieras de la Premier League. Una larga investigación sobre la falsificación de informes financieros entre 2009 y 2018 ha puesto en riesgo el futuro del club.

El gigante inglés se enfrenta ahora a sanciones oficiales como multas severas, deducción de puntos o la anulación de títulos existentes. La posibilidad de que este proceso afecte a los triunfos obtenidos en competiciones internacionales es un tema de debate en la comunidad futbolística.

El plan de Melo en Río de Janeiro

Según las citas recogidas por el diario argentino Olé, Felipe Melo intentó aprovechar esta situación de forma original en sus redes sociales. Afirmó que el club inglés debería ser despojado de todos sus títulos.

«El Manchester City debería perderlo todo. ¡Denme el Mundial de Clubes! Tomaré el trofeo y daré una vuelta por las calles de Río, por Copacabana y Barra da Tijuca. ¡Somos campeones del mundo! Quítenles todos los títulos», declaró el exjugador con humor.

Para el público brasileño, este tipo de declaraciones sirven como un pequeño consuelo frente a la hegemonía financiera del fútbol europeo. Cabe recordar que los clubes europeos dominan este torneo global desde 2012.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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