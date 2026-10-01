En la Premier League, la declaración de culpabilidad de Manchester City por violar las reglas financieras ha causado un gran revuelo en el mundo del fútbol. Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, quien durante años luchó en intensas carreras por el título contra los «Citizens» y que actualmente dirige a la selección de Alemania, dio su opinión sobre este polémico caso por primera vez.

Bayern Germany En una entrevista con el medio Manchester City fuera sancionado con la pérdida de puntos o títulos, ¿espera que el Liverpool gane uno o dos campeonatos más? — el técnico de 59 años respondió con una sonrisa.

«No necesito esos títulos»

Klopp dejó claro que los resultados de su época y la lucha honesta en el campo son más valiosos para él que cualquier decisión de despacho:

«(Ríe) Por supuesto, he escuchado estas noticias, pero no he pensado mucho en ello. Solo queda esperar y ver qué sucede. No me estoy preparando en absoluto para que me entreguen un título de campeón o algo similar. Estoy totalmente satisfecho con los resultados que logramos con el Liverpool. Luchamos con todas nuestras fuerzas en el campo. No puedo decir nada más, porque no conozco los detalles y no me interesan».

Gran respeto por Pep y el City

Aunque se ha tomado una decisión sobre las irregularidades financieras, el experimentado entrenador alemán valoró positivamente el nivel del equipo de Pep Guardiola sobre el césped:

Maestría en el campo: «Tengo un respeto enorme por Pep Guardiola y por el estilo de juego del Manchester City — practicaron un fútbol fantástico y fueron nuestro rival de mayor nivel».

Reacción a las sanciones: «Si se aplican castigos o sanciones al club, no tengo nada que ver con eso. Solo esperamos las decisiones finales para ver qué ocurre».

Esta declaración serena e imparcial de Jürgen Klopp parece haber enfriado los debates entre los aficionados del Liverpool sobre la posible devolución de títulos pasados. Para el técnico, la lucha real en el pasado prevalece sobre cualquier decisión administrativa.