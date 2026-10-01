Se presenta la serie Huawei Mate 90 y llama la atención con su cámara

Según el sitio de noticias Zamin.uz, citando la fuente ixbt.com, Huawei ha anunciado oficialmente la serie Mate 90, que forma parte de su nueva línea de dispositivos insignia. Esta nueva serie, que incluye cinco modelos, está despertando un gran interés en el mundo tecnológico debido a sus importantes avances en tecnologías de fotografía móvil. Así lo informa Ixbt.com. informa .

La serie recién presentada incluye los modelos Mate 90, Pro, Pro Max, Pro Max Collector's Edition y RS Master Edition. El director ejecutivo de Huawei, Yu Chengdong, destacó que los cinco dispositivos de esta serie están equipados con un sistema de apertura variable, lo que amplía aún más las capacidades de las tecnologías fotográficas móviles.

Capacidades ópticas y ajuste fluido

Según análisis comparativos, por ejemplo, la cámara principal del iPhone 18 Pro admite cuatro valores de apertura fijos. Sin embargo, la serie Huawei Mate 90 ofrece un sistema de apertura variable continuo y fluido en un rango de F/1,4 a F/4,0. Esto permite a los usuarios realizar un control óptico más preciso.

En los retratos, esta función de ajuste fluido permite un ajuste perfecto de la profundidad de campo. Como resultado, se logran efectos bokeh naturales y suaves, la gestión del área de enfoque en fotos grupales se vuelve más cómoda y es más fácil crear la atmósfera deseada.

Video y captura en condiciones complejas

Durante la grabación de video, la apertura continua evita cambios bruscos en la luminosidad de la imagen. Esto garantiza que las transiciones entre luces y sombras sean más fluidas y profesionales.

En condiciones difíciles de poca luz, la apertura se expande hasta F/1,4 para aumentar el flujo luminoso y reducir el ruido. Por el contrario, en entornos muy brillantes, es posible cerrarla de F/1,4 a F/4,0 para suprimir el exceso de luz y crear un hermoso efecto de estrella.

Además, según ixbt.com, la nueva serie reduce los artefactos en los bordes causados por los algoritmos de capas. Los dispositivos también están equipados con la tercera generación de la cámara Red Maple Primary Color Camera, capaz de transmitir colores precisos y naturales.