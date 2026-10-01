Taekwondo en los Juegos Asiáticos: se conocen los rivales del equipo de Uzbekistán

En el marco del intenso programa de los XX Juegos Asiáticos, comienzan oficialmente las competiciones de taekwondo WT, una de las disciplinas más prometedoras y fructíferas para nuestra selección nacional. A partir de mañana, 2 de octubre, comenzarán en los tatamis los enfrentamientos en la modalidad kyorugi (combate), tan esperados por los aficionados.

El servicio de prensa de la Asociación de Taekwondo WT de Uzbekistán ha anunciado los rivales de nuestros compatriotas en las primeras rondas y el calendario de los combates.

2 de octubre: Combates intensos y taekwondo virtual desde el primer día

Desde el primer día de competición, los líderes de nuestra selección saltarán al tatami. Cabe destacar que nuestro talentoso atleta Jasurbek Jaysunov defenderá el honor de nuestro país tanto en las competiciones de taekwondo tradicional como en las virtuales:

Taekwondo virtual (octavos de final): Jasurbek Jaysunov — Amirsani Bakhtiari (Irán)

Categoría -58 kg (octavos de final): Asadbek Samandarov — Hidetaka Maeda (Japón)

Categoría -80 kg (octavos de final): Jasurbek Jaysunov — Abhishek Baral

Categoría -67 kg (octavos de final): Ozoda Sobirjonova — Laila Delo (Filipinas)

3 de octubre: Mavlonov y las competiciones femeninas comienzan en cuartos de final

El programa del segundo día también reserva pruebas importantes y serias para nuestros compatriotas. En particular, Marat Mavlonov, en la categoría de peso superpesado, comenzará la competición directamente en la fase de cuartos de final:

Categoría -68 kg (octavos de final): Najmiddin Qosimxojiyev — Kavka Putravitama (Indonesia)

Categoría +80 kg (cuartos de final): Marat Mavlonov — contra el ganador del combate entre Huang Yu Jen (China Taipéi) y Muhammad Zuber (Malasia)

Categoría -57 kg (octavos de final): Madina Mirabzalova — Natkamon Vassana (Tailandia)

Categoría +67 kg (octavos de final): Svetlana Saidova — Ho Yan Chong (Hong Kong)

Hora de inicio de los combates

Según la información de la Asociación de Taekwondo WT de Uzbekistán, los combates de clasificación en los tatamis durante los días de competición están programados para comenzar a las 05:30, hora de Taskent.

En estas competiciones, que reúnen a los mejores maestros del continente, se espera que nuestros compatriotas obtengan grandes resultados y enriquezcan el medallero de nuestra delegación.