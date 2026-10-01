El desplante de Ronaldo causa un revuelo político: el Primer Ministro interviene

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El desplante de Ronaldo causa un revuelo político: el Primer Ministro interviene

El capitán de la selección nacional de Portugal Cristiano Ronaldoabandonó la concentración de su equipo de forma arbitraria, convirtiendo un asunto deportivo en un evento político de escala nacional. Las altas esferas del país se vieron obligadas a intervenir directamente para resolver esta crisis.

Según la información explosiva difundida por el prestigioso diario portugués Record el Primer Ministro Luis Montenegro mantuvo una reunión telefónica de emergencia con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, y el seleccionador nacional, Jorge Jesus.

¿Qué le dijo el Primer Ministro a Ronaldo en su conversación personal?

Las acciones del jefe de gobierno no se limitaron a los funcionarios del fútbol. Según informó el canal de televisión líder del país SIC el Primer Ministro Luis Montenegro también mantuvo una conversación telefónica directa con Cristiano Ronaldotras su salida de la concentración.

Los detalles y las conclusiones de esta conversación secreta aún no han sido revelados a la prensa. Sin embargo, la implicación del máximo dirigente político subraya el estatus de Ronaldo como icono nacional y demuestra que esta crisis se considera un factor serio que afecta a la reputación del país a nivel internacional.

El examen ante Dinamarca y la preparación sin Ronaldo

En medio de las negociaciones de alto nivel, la selección de Portugal continúa su preparación para el partido de la tercera jornada de la Liga de Naciones.

  • Duelo decisivo: Portugal se enfrentará a Dinamarca en Copenhague el 1 de octubre en un partido fuera de casa;

  • Clasificación del torneo: El equipo lucha por sumar puntos importantes y consolidar el liderato del grupo;

  • Futuro incierto: El futuro de Ronaldo con la camiseta nacional, su posible sanción y su eventual regreso siguen siendo el centro de atención pública antes del encuentro.

¿Podrá la intervención oficial del gobierno suavizar la situación o la decisión de la leyenda de 41 años se mantendrá inalterable? Se espera que esto se aclare en las próximas horas.

Cristiano RonaldoLuis MontenegroFederación Portuguesa de FútbolLiga de NacionesPortugal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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