El Manchester City, declarado culpable de infringir las normas financieras de la Premier League, podría enfrentarse ahora no solo a sanciones deportivas, sino también a reclamaciones económicas de antiguos jugadores rivales. Según Sky Sports News, futbolistas que se enfrentaron a los Citizens a lo largo de los años, junto con sus representantes, han contactado con abogados para buscar medidas que les permitan recuperar bonificaciones perdidas por títulos no ganados y clasificaciones a competiciones europeas. Así lo informa Goal.com informa .

Según la decisión de una comisión independiente, el Manchester City fue declarado culpable de 114 de las 115 infracciones financieras cometidas entre las temporadas 2009/10 y 2017/18. Durante la investigación, el club también incumplió en repetidas ocasiones sus obligaciones de cooperación y buena fe con la liga. Se determinó que, en ese periodo, el equipo infló artificialmente sus ingresos y redujo sus gastos en más de 900 millones de libras esterlinas para aparentar el cumplimiento del fair play financiero.

Contratos falsos y sistema de financiación oculta

La investigación reveló que la directiva del Manchester City firmó contratos «falsos» con patrocinadores, ocultando los acuerdos reales y permitiéndoles pagar solo una parte. El resto del dinero era financiado por ADUG, la empresa propietaria del club. Asimismo, se descubrió que el club utilizó esquemas similares para subestimar sus verdaderos gastos operativos.

Según Goal.com, estos casos de dopaje administrativo causaron perjuicios económicos a jugadores de otros equipos que luchaban en aquel entonces por el título o por una plaza en la Champions League. Los jugadores rivales sostienen que tienen derecho a exigir una compensación por esas bonificaciones financieras perdidas y por los objetivos deportivos no alcanzados.

Engaño a los organismos financieros y consecuencias futuras

La conclusión de la comisión señala que el Manchester City ocultó deliberadamente su verdadera situación financiera a los auditores y a los organismos rectores del fútbol, presentando informes falsificados. Se ha probado que el objetivo del club era eludir los estrictos límites de gasto de la Premier League y la UEFA.

Actualmente, el Manchester City se encuentra en un torbellino de reclamaciones legales y financieras acumuladas durante años, además de sus resultados en el campo. Si los abogados de los jugadores rivales logran ganar sus demandas en los tribunales, se espera que esto cree un precedente histórico en el mundo del fútbol y traiga consecuencias aún más graves para el club.