Desenlace dramático: Japón derrota a Ecuador en la tanda de penaltis

En un partido amistoso internacional, la selección de Japón, uno de los líderes de Asia, se enfrentó a Ecuador, un representante sudamericano intenso y físicamente fuerte. A pesar de las ocasiones creadas por ambos bandos durante los 90 minutos, el marcador se mantuvo intacto.

El destino del encuentro se decidió en la lotería de los penaltis, donde la fortuna favoreció a los «Samuráis Azules».

Lucha táctica y pruebas de los entrenadores

El encuentro se disputó a un ritmo alto y sin concesiones. Mientras que en la primera parte los equipos fueron cautelosos, el cuerpo técnico realizó una amplia rotación tras el descanso:

La renovación de Japón: En el descanso, los entrenadores refrescaron el ataque sustituyendo a Kaina Tanimura por el goleador Ayase Ueda. En el minuto 68, las estrellas Takefusa Kubo, Ritsu Doan y Yuito Suzuki dejaron su lugar a los experimentados Daichi Kamada, Junya Ito y Yunnosuke Suzuki.

La respuesta de Ecuador: En el equipo sudamericano, Félix Torres entró por Alan Franco al inicio de la segunda parte. Más tarde, jugadores como Kenny Arroyo, Pedro Vite, Jordi Alcívar, Nilson Angulo y John Yeboah ingresaron al campo para aportar nuevas fuerzas.

La sangre fría de Japón en los penaltis

Tras finalizar el tiempo reglamentario con un empate 0-0, se recurrió a la tanda de penaltis para definir al ganador.

En una serie llena de nervios, los jugadores japoneses mostraron gran sangre fría, 5:4 imponiéndose por este marcador ante un rival prestigioso. Las intervenciones seguras del portero Zion Suzuki y la precisión en los disparos dieron a los asiáticos una ventaja psicológica clave.

Detalles del partido amistoso:

Japón — Ecuador 0:0 (5:4 en penaltis)

Alineación de Japón: Zion Suzuki, Ayumu Seko, Ko Itakura, Hiroki Ito, Ritsu Doan (Yunnosuke Suzuki, 68'), Kaisu Sano (Kento Shiogai, 86'), Ao Tanaka (Daizen Maeda, 79'), Keito Nakamura (Yuki Soma, 79'), Takefusa Kubo (Daichi Kamada, 68'), Yuito Suzuki (Junya Ito, 68'), Kaina Tanimura (Ayase Ueda, 46').

Alineación de Ecuador: Hernán Galíndez, Jackson Porozo, Willian Pacho, Alan Franco (Félix Torres, 46'), Pervis Estupiñán, Kenny Arroyo (Denil Castillo, 67'), Pedro Vite (Frisyo Caicedo, 85'), Jordi Alcívar (Juan Angulo, 67'), Nilson Angulo (Alan Minda, 86'), John Mercado (Anthony Valencia, 79'), John Yeboah (Jeremy Sarmiento, 67').

Este partido de control fue una excelente oportunidad para que los seleccionadores evaluaran la profundidad de la plantilla y el estado de los jugadores antes de los próximos torneos internacionales y eliminatorias.