SpaceX encarga equipos por 68 millones de dólares a la empresa británica Filtronic

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SpaceX encarga equipos por 68 millones de dólares a la empresa británica Filtronic

La compañía espacial SpaceX, propiedad de Elon Musk, continúa expandiendo rápidamente su red global de satélites Starlink. Según ixbt.com, en el marco de este proceso a gran escala, la empresa británica Filtronic ha obtenido el mayor pedido único de su historia. El valor total del contrato firmado entre las partes asciende a 68,1 millones de dólares. Así lo informa Ixbt.com .

Como parte de este importante acuerdo financiero, Filtronic suministrará a SpaceX amplificadores de potencia de nitruro de galio (GaN) Cerus E-Band para sistemas de comunicación de alta frecuencia. Estos amplificadores de potencia de estado sólido (SSPA) son fundamentales para mejorar el rendimiento de la constelación orbital y aumentar la velocidad de Internet.

Ventaja tecnológica y plazos de entrega

Los expertos señalan que este contrato demuestra claramente el papel creciente de la tecnología GaN en los sistemas de comunicación por satélite de alto rendimiento. Asimismo, este acuerdo ayudará a consolidar la posición de liderazgo de Filtronic en este sector.

Según el comunicado de la empresa, la entrega de la nueva serie de dispositivos está programada para comenzar en el año fiscal 2028. Este proceso se llevará a cabo por etapas y se espera que finalice a principios de 2029, lo que garantiza al fabricante británico una cartera de pedidos estable para los próximos años.

Asociación estratégica e importancia industrial

Cabe recordar que Filtronic recibió un primer pedido de prueba de equipos E-Band GaN SSPA por parte de SpaceX hace aproximadamente un año. Desde entonces, la empresa ha aumentado significativamente su capacidad de producción y ha trabajado para fortalecer su presencia en el mercado internacional. El nuevo contrato firmado demuestra la eficacia de la estrategia elegida.

Este acuerdo es de gran importancia no solo para Filtronic, sino para todo el sector espacial del Reino Unido. Esto se debe a que una tecnología avanzada desarrollada por ingenieros británicos se utiliza directamente en la red Starlink, uno de los sistemas de comunicación por satélite más grandes del mundo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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