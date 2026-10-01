El club inglés Manchester City está preparando un riguroso plan de defensa legal para anular el veredicto de culpabilidad por violar las normas financieras. Según Goal.com, los «Citizens» se disponen a presentar pruebas irrefutables que demuestran que más de 830 millones de libras esterlinas en contratos de patrocinio fueron financiados por el gobierno de los EAU y no por propietarios privados. Así lo informa Goal.com informa .

Una comisión independiente había declarado al Manchester City culpable de desviar ilegalmente más de 900 millones de libras para eludir las normas financieras. Sin embargo, según el Daily Mail Sport, el club ha desarrollado una estrategia sólida para revertir esta decisión, demostrando con pruebas que el gobierno de Abu Dabi estaba detrás de los acuerdos controvertidos.

Pruebas irrefutables y extractos bancarios

El club dispone de documentos cruciales, como extractos bancarios y testimonios, que confirman que los fondos fueron transferidos directamente desde cuentas gubernamentales a los patrocinadores. El Manchester City confía en que el proceso de apelación demostrará sin lugar a dudas que los 830,69 millones de libras esterlinas procedían de fuentes legítimas.

Cabe recordar que la mayor parte de las acusaciones de la Premier League se basaban en correos electrónicos obtenidos por piratas informáticos, incluidos mensajes de 2013. En estos mensajes se discutía cómo circulaban los fondos de patrocinio. Sin embargo, el Manchester City insiste en que estos intercambios no son más que suposiciones erróneas del personal del club.

La firme declaración de la directiva

El director ejecutivo del club, Ferran Soriano, rechazó tajantemente estas acusaciones en un mensaje de vídeo dirigido al personal. Según él, todo el caso se basa en una única acusación falsa: la idea de que el dinero personal del propietario se inyectó secretamente a través de patrocinadores, lo cual es totalmente falso.

Soriano destacó que se han presentado todos los documentos necesarios, incluidas las transferencias bancarias, a la comisión de la Premier League para demostrar que el dinero no salió del bolsillo del propietario, sino del gobierno.

La reacción de los socios comerciales

Tras este escándalo, Etihad Airways, uno de los principales patrocinadores del club, ha empezado a considerar medidas serias. Según la fuente, la aerolínea se plantea demandar a la Premier League.

Etihad Airways rechazó firmemente las conclusiones de la comisión independiente, declarando que no se les dio la oportunidad de expresar su posición durante el proceso legal. Un portavoz de la aerolínea subrayó que esta decisión daña su reputación y exigió que la Premier League asuma toda la responsabilidad por las graves consecuencias derivadas.