Día dorado en los Juegos Asiáticos: 3 de nuestros boxeadores suben al ring mañana por el título

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Día dorado en los Juegos Asiáticos: 3 de nuestros boxeadores suben al ring mañana por el título

El torneo de boxeo de los Juegos Asiáticos, que se desarrolla en los campos y arenas de Japón, ha llegado a su punto culminante. Mañana, 2 de octubre, tendrán lugar los últimos combates, los decisivos por el título.

Tres maestros del noble arte del equipo nacional de boxeo de Uzbekistán han superado con éxito todas las etapas y se han ganado el derecho a luchar por la medalla de oro continental.

Un choque crucial en la categoría de peso superpesado y líderes invictos

En el día de las finales, los aficionados al boxeo uzbeko pueden esperar no solo una gran maestría, sino también una rivalidad histórica y enfrentamientos intensos:

  • En la categoría de -90 kg: Nuestro talentoso boxeador To‘rabek Xabibullayev se enfrentará al representante chino Han Xuezhen, uno de los anfitriones de la competición y líderes del continente.

  • En la categoría de -60 kg: El experimentado Abdumalik Xalokov Corea del Sur , quien se ha ganado el corazón de los aficionados de todo el mundo gracias a sus movimientos tácticos y elegantes, subirá al ring contra el representante de Corea del Sur, Jang Dong-wan.

  • En la categoría de +90 kg (Choque central): Un verdadero derbi clásico tendrá lugar en la categoría de peso pesado — nuestro compatriota Jahongir Zokirov llevará a cabo un combate sin cuartel contra el famoso oponente kazajo Aybek Oralbay. Esta confrontación será sin duda el combate más importante y esperado del día.

Calendario completo de las finales (hora de Taskent):

Según la Federación de Boxeo de Uzbekistán, los combates finales se llevarán a cabo en dos sesiones — 09:00 y 13:30 . Los horarios de salida al ring de nuestros boxeadores están aproximadamente fijados de la siguiente manera:

  • 10:15 | -90 kg: To‘rabek Xabibullayev — Han Xuezhen (China)

  • 14:00 | -60 kg: Abdumalik Xalokov — Jang Dong-wan (Corea del Sur)

  • 14:30 | +90 kg: Jahongir Zokirov — Aybek Oralbay (Kazajistán)

(Los organizadores señalan que los horarios indicados pueden variar ligeramente debido a las ceremonias de premiación y la finalización anticipada de los combates anteriores).

Para la delegación deportiva uzbeka, que ocupa actualmente el 4º lugar en la clasificación general, las finales de mañana son cruciales para mejorar la calidad y el número de medallas. ¡Deseamos a todos nuestros boxeadores la victoria en estos combates decisivos!

Juegos AsiáticosBoxeoTo‘rabek XabibullayevJahongir ZokirovFederación de Boxeo de Uzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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