Tras ser declarado culpable de más de cien infracciones de las normas financieras, el actual campeón de la Premier League, el Manchester City, se enfrenta a posibles demandas legales de jugadores de equipos rivales y sus agentes por primas perdidas. Según informa Sky Sports, las estrellas que se vieron privadas de títulos de liga o clasificaciones para la Champions League entre 2009 y 2018 están buscando vías para compensar sus pérdidas económicas. Así lo informa Goal.com informa .

El informe escrito de la comisión independiente detalla cómo el club ocultó 900 millones de libras esterlinas a través de contratos de patrocinio ficticios. Esta situación ha provocado un descontento generalizado en la liga inglesa, ya que las partes afectadas están calculando las enormes recompensas financieras que les habrían correspondido durante el periodo de nueve años en cuestión.

Actualmente, los jugadores y sus representantes están consultando con abogados para explorar vías legales. Sin embargo, como señala el Financial Times, cualquier proceso judicial podría enfrentarse a obstáculos importantes relacionados con la directiva del club, ya que el presidente del Manchester City, Khaldoon Al-Mubarak, figura en la lista de diplomáticos acreditados del Reino Unido desde 2020.

Inmunidad diplomática y postura de la directiva

Este estatus diplomático otorga a Khaldoon Al-Mubarak inmunidad frente a investigaciones penales y, por lo general, lo protege también de procesos civiles. A pesar de ello, ante todas las presiones y amenazas legales de diversos sectores, Al-Mubarak se mantiene firme en su posición y defiende abiertamente las acciones del club.

El presidente del club declaró en un comunicado: «Aunque algunos se han apresurado a sacar conclusiones y a pesar del ruido que nos rodea, nada ha cambiado. Ya nos hemos enfrentado a desafíos juntos anteriormente y los hemos superado con éxito. Todavía hay muchos que quieren obstaculizar el desarrollo de nuestro club. No les daremos esa oportunidad».

Consecuencias económicas y preocupaciones locales

Las repercusiones de esta impactante decisión judicial no se limitan al terreno de juego, sino que también generan serias preocupaciones entre las figuras políticas sobre el futuro de la región. En particular, se discuten los riesgos que podrían afectar a la estabilidad económica de la ciudad de Manchester y sus alrededores.

El jueves, el destacado político Andy Burnham reaccionó a la situación destacando las enormes inversiones realizadas por los actuales propietarios en la última década. Expresó su temor a que la región sufra un grave golpe económico si los ricos patrocinadores del club decidieran retirar sus fondos por completo.

En su discurso, Andy Burnham afirmó: «Me preocuparía mucho perderlos. Han sido socios fundamentales para convertir al Manchester moderno y al equipo del Manchester City en una potencia mundial. Les agradezco las inversiones que el City Football Group y el grupo propietario más amplio han realizado no solo en el Etihad Stadium y sus alrededores, sino en toda la ciudad».