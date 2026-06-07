Nuestros atletas de taekwondo ganan dos medallas de bronce en el Grand Prix de Roma

El prestigioso Grand Prix de World Taekwondo, una de las competiciones más autorizadas del mundo deportivo, está en pleno apogeo en Roma, la capital de Italia. Los representantes de la selección nacional de Uzbekistán también están defendiendo honorablemente el orgullo de nuestro país en este gran torneo, que ha reunido a los mejores y más fuertes maestros de taekwondo del mundo, continuando deleitando a nuestros aficionados.

Los combates intensos e intransigentes celebrados el 6 de junio terminaron con éxito para nuestra selección nacional. Dos de nuestros prometedores atletas que subieron al tatami lucharon heroicamente contra fuertes oponentes y lograron subir al podio.

Puede familiarizarse en detalle con los resultados y logros de los miembros de nuestra selección nacional en esta competición a través de la siguiente tabla especialmente integrada:

NUESTROS MEDALLISTAS EN EL GRAND PRIX DE ROMA Y SUS RESULTADOS

Locutor / Atleta Categoría de peso Participación en la competición y resultado obtenido Najmiddin Kosimkhodjayev Categoría de peso -68 kg Gracias a su velocidad y superioridad técnica, llegó a la etapa de semifinales y ganó la medalla de bronce. Marat Mavlonov +80 kg (peso pesado) En feroces batallas contra los mejores luchadores, llegó a las semifinales y aseguró la medalla de bronce.

Ambos nuestros atletas hábiles demostraron toda su fuerza y potencial durante el torneo, enarbolando alto la bandera de Uzbekistán en el tatami de Roma.

Nuevas victorias apreciadas por los aficionados

En los últimos años, la escuela de taekwondo de Uzbekistán se ha convertido en uno de los equipos poderosos que pueden hacerse oír en el escenario mundial. Este Grand Prix que se celebra en el complejo Foro Italico de Roma sirve no solo para ganar premios, sino también para fortalecer significativamente los puntos del ranking internacional de nuestros atletas. El coraje y la fuerza de voluntad mostrados por nuestros chicos en el camino hacia las semifinales infundieron un orgullo infinito a todos nuestros compatriotas.

Comentario de Zamin: Las medallas de bronce ganadas por Najmiddin Kosimkhodjayev y Marat Mavlonov en el Grand Prix de Roma son una prueba clara de que el taekwondo uzbeko está en el camino correcto, con nuevos nombres y jóvenes talentos emergiendo en el gran escenario. En las competiciones de estatus Grand Prix, no hay oponentes ordinarios; aquí, cada ronda y cada golpe vale su peso en oro. Esta victoria de nuestros compatriotas servirá sin duda como una excelente base y apoyo moral para las próximas grandes competiciones, especialmente los prestigiosos torneos que se avecinan. Felicitamos sinceramente a nuestros representantes por este éxito y les deseamos conquistar cumbres aún más altas –medallas de oro– en futuras batallas. ¡Bien hecho, chicos!

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