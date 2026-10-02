El Huawei Mate 90 Pro Max se convierte en el primer smartphone en soportar cuatro tarjetas SIM

Huawei ha dado un paso importante en el mercado de la tecnología móvil al presentar su nuevo buque insignia, el Huawei Mate 90 Pro Max. Este dispositivo destaca por ser el primero en el mundo en soportar cuatro tarjetas SIM, además de ofrecer la capacidad de mantener tres números en modo de espera activo simultáneamente. Según ixbt.com, esta solución innovadora permite a los usuarios gestionar cómodamente sus números para el trabajo, la comunicación personal y el Internet móvil. Sobre esto, Ixbt.com informa. informa.

Una de las principales características técnicas del nuevo smartphone es su configuración única de tarjetas. El dispositivo incluye dos tarjetas SIM físicas y dos tecnologías eSIM. Esto elimina la necesidad de que los usuarios cambien constantemente de perfil y de tarjeta, lo cual es especialmente importante para los profesionales modernos que utilizan activamente varios números de contacto.

Calidad de conexión y capacidades de la nueva antena

Para garantizar la estabilidad de la conexión, los ingenieros de Huawei han renovado radicalmente el enfoque tecnológico del dispositivo. El smartphone está equipado con un sistema de antena combinado especial que integra módulos de Wi-Fi y comunicación celular. Este sistema está diseñado para mejorar la cobertura de las redes móviles e inalámbricas, desempeñando un papel clave en el aumento de la estabilidad de la conexión.

Según el fabricante, las nuevas antenas han logrado aumentar la potencia de la señal en 2 dB para ambos tipos de conexión. Este indicador asegura el funcionamiento ininterrumpido del smartphone incluso en entornos de radio complejos y en lugares con alta carga de red. Como resultado, los usuarios pueden disfrutar de una conexión estable incluso en zonas difíciles.

Alta velocidad en condiciones difíciles

Huawei afirma que el aumento de la potencia de la señal y las tecnologías avanzadas son claramente perceptibles en lugares concurridos con alto tráfico de red. En particular, en áreas concurridas como estaciones de tren de alta velocidad, la velocidad de descarga de archivos puede aumentar hasta un 40 %. Esto crea una comodidad significativa en el uso diario.

Además, las capacidades de red se han mejorado durante eventos públicos y conciertos. Según los datos, la velocidad de transmisión de video en dichos lugares se acelera hasta un 30 %. Esto permite a los usuarios compartir su contenido sin problemas incluso cuando el tráfico de Internet está altamente saturado.