Los precios del iPhone 18 cambiaron nuevamente el 2 de octubre
Al 2 de octubre, se han dado a conocer los nuevos precios de los smartphones iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los dispositivos se venden en versiones eSIM+eSIM y SIM+eSIM, con diferentes capacidades de almacenamiento y colores.
Versiones eSIM+eSIM:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 dólares
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dólares
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dólares
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Black — 1 839 dólares
• Silver — 1 879 dólares
• Glacier — 1 859 dólares
• Burgundy — 1 909 dólares
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 199 dólares
• Silver — 2 179 dólares
• Glacier — 2 179 dólares
• Burgundy — 2 179 dólares
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 799 dólares.
Versiones SIM+eSIM:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 719 dólares
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 949 dólares
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dólares
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Glacier — 1 979 dólares
• Black — 1 949 dólares
• Silver — 1 979 dólares
• Burgundy — 2 089 dólares
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2 199 dólares
• Silver — 2 199 dólares
• Burgundy — 2 349 dólares
• Glacier — 2 299 dólares
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 799 dólares.
Cabe señalar que los precios de los smartphones pueden cambiar diariamente.
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