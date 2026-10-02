Graham Potter bromea sobre la crisis de plantilla de Suecia y el Manchester City

El seleccionador de la selección nacional de Suecia, Graham Potter, comentó con un humor negro la situación provocada por una ola sin precedentes de lesiones e infecciones virales en su equipo. Según Goal.com, la selección ha perdido a 11 jugadores antes del partido decisivo de la UEFA Nations League contra Bosnia y Herzegovina. Así lo informa Goal.com informa.

Esta escasez de efectivos durante el parón internacional ha conmocionado a la comunidad futbolística sueca. Taha Ali, Gustaf Nilsson y Mattias Svanberg quedaron fuera antes de la concentración, y posteriormente Emil Holm, Hjalmar Ekdal y el delantero estrella Alexander Isak también tuvieron que abandonar el equipo por lesión.

Crisis de plantilla y ataque viral

La situación se agravó tras el partido contra Polonia. Una infección viral repentina dejó fuera a otros cinco jugadores, obligando al cuerpo técnico a buscar soluciones de emergencia. Como resultado, la pérdida de 11 jugadores clave en una sola convocatoria ha reducido drásticamente las opciones del equipo para el partido fuera de casa en Zenica.

El exdelantero de la selección sueca, Johan Elmander, admitió en una entrevista con Radiosporten que nunca había vivido una emergencia médica de este tipo en su carrera. El analista de SVT, Magnus Eriksson, respaldó esta opinión, destacando que una ola de lesiones de tal magnitud afecta gravemente las posibilidades del equipo.

El humor de Graham Potter y la evaluación de la situación

En la rueda de prensa, al hablar de la compleja situación del equipo, el exentrenador del Chelsea, Graham Potter, declaró: «Estamos afectados por una infección o un virus. Obviamente, no es una situación ideal». Sin embargo, para aligerar el ambiente, el técnico inglés hizo una broma aludiendo a los eventos extradeportivos del fútbol inglés.

Potter ironizó: «Es como el número de acusaciones criminales contra el Manchester City». No obstante, el entrenador adoptó un tono más serio sobre la situación del club mancuniano, añadiendo que este contexto no es bueno para el fútbol en general ni para la Premier League, calificando la situación de lamentable.

Sobre el crucial partido fuera de casa, Graham Potter afirmó que se centrará en ganar con la plantilla disponible. Señaló que le gustaría vivir en un mundo donde todos los jugadores estuvieran sanos, pero que la realidad actual es distinta.