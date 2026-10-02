El primer partido de Portugal sin Cristiano Ronaldo y el intenso duelo ante Dinamarca

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El primer partido de Portugal sin Cristiano Ronaldo y el intenso duelo ante Dinamarca

En el mundo del fútbol, la sombra de cualquier estrella es grande, pero la selección de Portugal, que saltó al campo sin Cristiano Ronaldo, ofreció a los aficionados un espectáculo de goles y un encuentro lleno de intensidad. El partido entre Dinamarca y Portugal fue recordado por el juego ofensivo de los locales y sus lagunas defensivas. Según informa Goal.com, el encuentro estuvo lleno de cuatro goles y muchas ocasiones peligrosas, terminando con la victoria de los portugueses por 4-2. Esto es lo que informa Goal.com .

Antes del partido, el entrenador Jorge Jesus había subrayado que estaba listo para comenzar una nueva página tras la era de Cristiano Ronaldo y que tenía la conciencia tranquila al respecto. A pesar de ello, aunque no pisó el césped, la figura de CR7 siguió siendo el centro de atención. En particular, Rafael Leão, a quien el entrenador entregó la legendaria camiseta número 7, jugó bajo una gran presión.

El examen del número 7 para Rafael Leão

Para el delantero del Milan, Rafael Leão, este partido fue una prueba particular. Durante el encuentro, mostró tanto sus momentos brillantes como sus errores graves. En los primeros minutos, intentó moverse desde la banda hacia el centro para amenazar la portería, pero desperdició ocasiones claras y perdió el balón en momentos decisivos.

Como resultado, en el minuto 63, el entrenador lo sustituyó por Trincão. Sin embargo, el hecho de llevar el número 7 en el primer partido oficial sin Cristiano Ronaldo fue valorado como una señal importante que presagia los cambios futuros.

La famosa celebración de Rasmus Højlund

Uno de los momentos más memorables del partido fue la acción del delantero danés Rasmus Højlund tras su gol. En el minuto 53, puso el 2-2 en el marcador, dejando a los aficionados asombrados. Højlund saltó de forma característica, imitando la famosa celebración «siuu» propia de Cristiano Ronaldo.

El delantero del Nápoles ya había utilizado este método anteriormente y había declarado abiertamente que CR7 es su ídolo. Aunque este gesto provocó diversos debates entre aficionados y expertos, Højlund aportó un gran valor a su equipo con su actividad en el campo y su gol. Estos eventos destacados durante el partido demostraron una vez más lo interesante que será la era post-Ronaldo.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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