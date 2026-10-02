¡Las competiciones de boxeo de los XX Juegos Asiáticos en Japón han llegado a su fin! El combate final en la categoría de peso pesado fue el centro de atención de millones de aficionados. Jahongir Zokirov, el maestro del ring que defendió el honor de nuestro país en la categoría de superpesados (+90 kg), subió al cuadrilátero contra su eterno rival, el kazajo Aibek Oralbay, por la medalla de oro. Tras un combate intenso y dramático, nuestro boxeador obtuvo la medalla de plata. Entonces, ¿cómo fue el combate final y cuántas medallas sumó la selección nacional de Uzbekistán en esta gran competición continental?

Derbi ardiente en superpesados: el choque Zokirov - Oralbay

El combate final se desarrolló fiel al estilo del arte del boxeo de pesos pesados:

Resistencia feroz: El duelo entre Jahongir Zokirov y Aibek Oralbay comenzó con alta presión e intensidad desde el primer asalto;

Lucha sin cuartel: El boxeador uzbeko puso a su rival en situaciones complicadas varias veces con golpes precisos;

Decisión de los jueces: El combate llegó hasta el final y, por decisión de los jueces según las puntuaciones, la victoria fue para el boxeador kazajo;

Podio de plata: Jahongir Zokirov, como subcampeón de los XX Juegos Asiáticos, sumó una valiosa medalla de plata al medallero de nuestra delegación.

7 medallas para la selección: Resultados de la competición

«De esta manera, la selección nacional de boxeo de Uzbekistán concluyó con éxito su participación en los XX Juegos Asiáticos celebrados en Japón con un total de 7 medallas. Nuestros representantes registraron 2 medallas de oro, 1 de plata y 4 de bronce».

Nuestros maestros del ring demostraron una vez más que son una de las escuelas líderes más fuertes del continente.

Medallero de la selección de boxeo de Uzbekistán (Tabla)

Nivel de medalla Número de medallas Resultados destacados Oro 2 Nuestros deportistas campeones continentales Plata 1 Jahongir Zokirov (+90 kg, finalista) Bronce 4 Nuestros boxeadores que llegaron a semifinales Total 7 medallas XX Juegos Asiáticos (Japón)

¿Qué tan justa le pareció la decisión arbitral en el combate final entre Jahongir Zokirov y Aibek Oralbay? ¿Cómo califica la participación general de nuestros boxeadores con 7 medallas?

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