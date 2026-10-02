Arturo Vidal defiende a Cristiano Ronaldo y responde con dureza a Jorge Jesus y a los críticos

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Arturo Vidal defiende a Cristiano Ronaldo y responde con dureza a Jorge Jesus y a los críticos

En la selección nacional de Portugal Cristiano Ronaldo y el conflicto surgido tras el desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus ha dividido al mundo del fútbol. Mientras la salida de Ronaldo de la concentración ha provocado grandes debates, la ex estrella del FC Barcelona, Juventus y Bayern Múnich, Arturo Vidal, ha salido inesperadamente en defensa del legendario goleador. del FC BarcelonaA pesar de ser un antiguo representante del club, el centrocampista chileno calificó la presión sobre Cristiano como una injusticia imperdonable. ¿Qué dijo Vidal sobre la grandeza de Ronaldo y su lugar en la selección?

« Una leyenda que llevó a Portugal a otro nivel »

Arturo Vidal Madrid Xtra en una entrevista concedida a, recordó el estatus de Ronaldo en la historia de la selección y del fútbol mundial:

  • Estatus y servicio histórico: Según Vidal, fue Cristiano quien elevó a Portugal de ser una selección normal a una de las mejores del mundo;

  • Top 4 de genios históricos: El jugador chileno reconoció a Ronaldo como uno de los cuatro mejores jugadores de la historia del fútbol;

  • Apoyo total: Al expresar que está del lado de Cristiano, calificó el trato recibido como una «falta de respeto» totalmente inaceptable;

  • Resultado tras el conflicto: Aunque Portugal venció a Dinamarca por 4-2 sin Ronaldo, consolidando el liderato con 9 puntos, el ambiente en el vestuario sigue siendo el centro de atención.

La contundente declaración de Arturo Vidal

« Cristiano es el jugador que llevó a Portugal a estar entre las mejores selecciones del mundo. Elevó a Portugal a otro nivel. Personalmente, lo apoyo totalmente. Puedo decir que Ronaldo es uno de los cuatro mejores jugadores de la historia del fútbol. El trato hacia él es una falta de respeto total ».

Incluso representantes de antiguos clubes rivales reconocen la contribución inigualable de Ronaldo a la selección y cuestionan las decisiones del entrenador Jorge Jesus.

El conflicto de Ronaldo y la situación actual de Portugal

Indicador / Factor

Situación oficial y opiniones

Estrella que dio su opinión

Arturo Vidal (ex jugador del FC Barcelona, Juventus y la selección de Chile)

Posición de Vidal

Apoya totalmente a Ronaldo, califica el trato como una falta de respeto

Estatus de Ronaldo (según Vidal)

En la historia del fútbol uno de los 4 mejores jugadores

Causa del conflicto

Desacuerdo interno con el entrenador Jorge Jesus

Situación en la Nations League

Tras la victoria 4-2 ante Dinamarca, el equipo es 1º con 9 puntos

¿Crees que Arturo Vidal tiene razón: Jorge Jesus y la selección de Portugal realmente faltaron al respeto a una leyenda viva como Ronaldo, o la disciplina debe estar por encima de cualquier estrella? ¿Debería volver Ronaldo a la selección?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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