¿Donnarumma vuelve al Milan? El Bayern y el Inter inician la lucha por el portero italiano

¡Una nueva sensación sacude el mercado de fichajes europeo! Según el reconocido insider Ekrem Konur,Manchester Cityy el futuro del portero número 1 de la selección italiana, Gianluigi Donnarumma, son objeto de una intensa batalla entre los gigantes del continente. Ante la creciente presión del «Manchester City», el Bayern de Múnich y los dos rivales acérrimos de Milán —el Inter y el Milan— siguen la situación de cerca. El posible regreso de Donnarumma a San Siro, su antigua casa que abandonó de forma polémica hacia París, tiene entusiasmados a todos los aficionados de la Serie A. ¿Bajo qué condiciones podría darse este traspaso inesperado?

Un regreso sonado a San Siro y el factor Maignan

Muchos expertos consideran que un regreso a Italia es el destino más probable para el guardameta:

El plan inesperado del Milan: La directiva rossonera estudia seriamente la opción de recuperar a su canterano Donnarumma debido a la incertidumbre sobre el futuro del francés Mike Maignan en el club;

La entrada del Inter en la carrera: Los nerazzurri, al otro lado de la ciudad, también buscan un portero de alto nivel y no son indiferentes a la opción de Donnarumma;

La presión del «Manchester City»: Debido al creciente interés del subcampeón inglés por asegurar su portería, se espera que el traspaso del italiano sea uno de los eventos clave del mercado europeo el próximo verano;

Los planes del Bayern: El gigante muniqués también vigila la situación de Donnarumma para garantizar la estabilidad en la portería a largo plazo.

La historia de Donnarumma en el Milan

« Donnarumma defendió los colores rossoneri de 2015 a 2021, disputando 251 partidos en el primer equipo. Su salida como agente libre al PSG provocó gran malestar entre los aficionados, pero la historia podría escribirse de nuevo. »

Según los expertos, si el Milan vende a Maignan, el regreso de Donnarumma sería un movimiento importante para el club, tanto deportiva como simbólicamente.

Candidatos para Gianluigi Donnarumma (Tabla)

Club Motivo del interés y situación Milan Quiere recuperar a su antigua estrella ante la incertidumbre de Mike Maignan Inter Planea reforzar su portería con un guardameta italiano de élite Manchester City Ejerce presión en el mercado para acelerar una posible operación Bayern Múnich Sigue de cerca la situación para reforzar la posición de portero el próximo verano

¿Crees que Donnarumma podrá volver ante los aficionados del Milan que lo llamaron «traidor», o preferirá el Manchester City de Maresca o el Bayern?

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