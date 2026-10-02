La Asociación de Fútbol de Inglaterra reacciona a las acusaciones contra el Manchester City

La Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) ha emitido una declaración oficial sobre la condena del Manchester City por violar las normas financieras de la Premier League. Se destaca que este grave asunto daña la reputación del deporte y ensombrece la equidad del juego. Así lo informa Goal.com informa .

Irregularidades financieras y conclusiones de la comisión independiente

Según la decisión de 40 páginas publicada por la comisión independiente, se determinó que el Manchester City utilizó esquemas de financiación oculta por más de 830 millones de libras esterlinas para inflar artificialmente sus ingresos. Estas complejas prácticas financieras fueron organizadas con el fin de eludir las estrictas reglas establecidas por la Premier League y la UEFA.

Los directivos del club habían afirmado que el apoyo financiero no provenía del Abu Dhabi United Group (ADUG) del propietario Sheikh Mansour, sino de la oficina del Príncipe Heredero de Abu Dabi (CPC). Según ellos, esto se hizo para ayudar a los patrocinadores a cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, la comisión rechazó rotundamente este argumento de defensa, calificándolo de totalmente falso.

La postura firme de la FA y las consecuencias

Los miembros del panel, al comentar los hallazgos de la investigación, declararon que esta explicación fue inventada posteriormente para ocultar la realidad del esquema de financiación oculta. Tras estas infracciones, la Asociación de Fútbol de Inglaterra indicó que sigue de cerca la situación y no descarta tomar sus propias medidas disciplinarias.

En su declaración oficial, la FA subrayó que la decisión de la comisión independiente tendría graves consecuencias para la integridad del juego. La organización informó que está estudiando cuidadosamente la decisión y sus efectos, y que tomará las medidas necesarias cuando sea pertinente.

Actualmente, debido a los procesos judiciales en curso entre la Premier League y el Manchester City Football Club, la asociación añadió que continuará observando los cambios paso a paso. Las repercusiones de esta decisión van más allá de la junta directiva del Etihad Stadium, poniendo también bajo estricta vigilancia las actividades financieras de los principales socios comerciales del club.