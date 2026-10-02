Abdumalik Khalokov es campeón asiático: El boxeador surcoreano fue derrotado en la final

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Abdumalik Khalokov es campeón asiático: El boxeador surcoreano fue derrotado en la final

Se ha ganado una medalla de oro más para la delegación de Uzbekistán en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026. Nuestro reconocido boxeador Abdumalik Khalokov terminó su combate final con una victoria, convirtiéndose en campeón de los Juegos Asiáticos.

En el duelo decisivo por la medalla de oro, Khalokov Corea del Sur se enfrentó al representante Jang Dong-wan. Al final de un combate intenso y sin tregua, los jueces registraron por unanimidad la victoria del boxeador uzbeko.

En la final, la decisión de los jueces fue unánime a favor de Khalokov

Abdumalik Khalokov actuó de forma activa desde los primeros minutos del combate final. Durante el encuentro, ambos boxeadores lucharon seriamente por tomar la iniciativa.

Una vez finalizado el combate decisivo, los jueces anunciaron su decisión.

Decisión unánime: victoria de Abdumalik Khalokov.

De esta manera, el boxeador uzbeko derrotó a Jang Dong-wan y obtuvo la medalla de oro de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.

Abdumalik Khalokov demostró su valía en la final y alcanzó el campeonato de los Juegos Asiáticos.

Otro oro para el boxeo de Uzbekistán

El campeonato de Khalokov fue otro resultado importante para la delegación de Uzbekistán en Aichi-Nagoya 2026.

En las competiciones de boxeo, nuestros compatriotas están demostrando su alto nivel en la lucha por las medallas de oro. Khalokov logró la victoria en la etapa más importante de la final, ocupando el escalón más alto del podio.

El combate de Jakhongir Zokirov también está por venir

Uzbeko los aficionados al boxeo esperan otro emocionante combate final.

Es el turno de nuestro compatriota Jakhongir Zokirov de subir al ring. Se enfrentará al representante de Kazajistán, Aibek Oralbay, por la medalla de oro.

Por lo tanto, los combates por el título para Uzbekistán continúan en las pruebas de boxeo de Aichi-Nagoya 2026.

El número de oros sigue aumentando

Con la victoria de Abdumalik Khalokov, el medallero de oro de la delegación de Uzbekistán en Aichi-Nagoya 2026 ha subido un peldaño más.

Khalokov terminó la competición, con la participación de fuertes rivales, con un campeonato, asegurando la próxima gran victoria del boxeo uzbeko en el escenario asiático.

Abdumalik KhalokovJuegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026Jakhongir ZokirovBoxeoUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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