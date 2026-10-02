Elon Musk quiere ampliar la exploración espacial con Starship

El empresario e ingeniero Elon Musk ha propuesto revolucionar el alcance de la investigación científica mediante su enorme nave espacial Starship. Según él, este sistema de transporte de nueva generación permitirá no solo llevar telescopios gigantes a la órbita, sino también construir observatorios científicos en la superficie lunar en el futuro. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según datos de Ixbt.com, se espera que el sistema reutilizable Starship, creado por SpaceX, tenga una capacidad de carga útil superior a las 100 toneladas en órbita. El diámetro de la estructura de la nave, de casi 9 metros, ofrece una ventaja importante para la instalación de equipos científicos y dispositivos de gran tamaño.

Telescopios gigantes y nuevas posibilidades

Actualmente, el diseño de los telescopios orbitales modernos se ve muy limitado por las restricciones de las cofias de los cohetes. Por ejemplo, el espejo principal del famoso telescopio James Webb tenía un diámetro de 6,5 metros, lo que imposibilitaba su transporte ensamblado en el cohete Ariane 5. Por ello, los científicos tuvieron que dividir el espejo en 18 segmentos separados, diseñados para desplegarse en el espacio.

El amplio volumen de la nave Starship permite evitar estas complejas limitaciones estructurales. Cuanto mayor sea el espejo del telescopio, más luz recolectará, lo que amplía significativamente la capacidad de observar los objetos más tenues y lejanos, aún desconocidos para la ciencia.

Observatorios gigantes en la superficie lunar

Elon Musk también promueve la idea de utilizar la superficie lunar para el estudio del espacio, especialmente su cara oculta, protegida de la Tierra. La cara oculta de la Luna es considerada una zona ideal para observaciones científicas, ya que está protegida naturalmente de las diversas interferencias de radio generadas por la Tierra.

Anteriormente, la NASA también había considerado el concepto del Lunar Crater Radio Telescope. Según este plan, se prevé construir un radiotelescopio en uno de los inmensos cráteres lunares, capaz de operar a frecuencias inferiores a 30 MHz, inalcanzables desde la Tierra debido a la ionosfera.

Los expertos destacan que, gracias a estos telescopios únicos, los científicos podrán investigar en profundidad la era del universo primitivo, antes de la formación de las primeras estrellas y galaxias. Se espera que Starship sea el factor decisivo para hacer realidad estos ambiciosos proyectos científicos.