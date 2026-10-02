Apple revela las características específicas de la pantalla del iPhone Duo plegable

El gigante tecnológico estadounidense Apple ha comentado sobre las intensas discusiones en torno a su futuro smartphone plegable, el modelo iPhone Duo. Según ixbt.com, si el pliegue en la pantalla interna del dispositivo resulta molesto para el usuario, será posible renovarlo reemplazando una capa protectora especial. Esto es lo que informa Ixbt.com.

Kate Bergeron, vicepresidenta de ingeniería de hardware de Apple, confirmó que el diseño del nuevo dispositivo está destinado a brindar mayor comodidad a los usuarios. Los expertos trabajaron durante mucho tiempo en un recubrimiento nanocristalino especial para pantallas plegables.

Capacidades de pantalla y capa protectora

Esta capa protectora nanoestructurada está instalada sobre la pantalla OLED flexible de 7,6 pulgadas, sirviendo para reducir los reflejos y ocultar visualmente la línea de pliegue en el centro del panel. Según representantes de la empresa, este recubrimiento es altamente resistente, aunque la zona del pliegue podría volverse visible con el paso del tiempo.

Si esta situación causa molestias al usuario, tendrá la opción de reemplazar la capa protectora por una nueva. En particular, se informó que para los clientes en EE. UU. con el servicio AppleCare+, el costo de este procedimiento será de solo 20 USD.

Especificaciones técnicas y diseño del chasis

La pantalla interna Super Retina XDR del smartphone tiene una resolución de 1878 × 2670 píxeles con una densidad de 430 ppp. El panel externo es de 5,4 pulgadas, con una resolución de 1398 × 2034 píxeles y una densidad de 460 ppp. Ambas pantallas admiten la tecnología ProMotion con una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz, así como funciones HDR y True Tone.

El brillo máximo en exteriores del dispositivo alcanza los 3000 nits, con una relación de contraste de 2 000 000:1. El chasis del iPhone Duo está fabricado en titanio resistente, y los paneles frontal y posterior están cubiertos con vidrio protector Ceramic Shield. El grosor del dispositivo es de 5,2 mm desplegado y 11,3 mm plegado, con un peso de 254 gramos.