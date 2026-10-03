«Fury exigió, yo acepté»: Joshua revela el secreto de la polémica en el póster de la pelea

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«Fury exigió, yo acepté»: Joshua revela el secreto de la polémica en el póster de la pelea

La guerra psicológica se intensifica en torno al enfrentamiento más esperado del año en la categoría de peso pesado: la pelea entre Tyson Fury y Anthony Joshua. El ex campeón británico Anthony Joshua explicó por qué el nombre de Fury aparecía primero en el anuncio oficial, a lo que Tyson respondió de inmediato.

Antes del derbi británico, las disputas entre los boxeadores continúan incluso por el orden de los nombres en el póster oficial.

«Acepté para que la pelea no se cancelara» — la explicación de Joshua

Según Anthony Joshua, el bando rival exigió firmemente que el nombre «Fury» apareciera primero para proceder con la firma del contrato:

«Me preguntaron: «¿Te importa que el nombre de Fury aparezca primero? Porque si no es así, él no está dispuesto a firmar el contrato». Y yo respondí: «No quiero que esta pelea se arruine de nuevo»», dijo Joshua.

De esta manera, AJ reveló que dejó de lado sus ambiciones para que el combate que los fanáticos han esperado durante años pudiera llevarse a cabo.

«¡Mentira! Lloraron como niñas pequeñas» — La respuesta contundente de Fury

Tyson Fury, apodado el «Gypsy King», rechazó esta declaración de Joshua con su habitual sarcasmo:

«¡Mentira! Detrás de escena, lloraron como niñas pequeñas diciendo: "Quiero esto, quiero aquello". Hicieron todo lo posible para evitar esta pelea. Intentaron usar todas las excusas posibles», reaccionó Fury.

Como recordatorio, el esperado combate histórico se llevará a cabo el 11 de diciembre en Cardiff, capital de Gales, .

Tyson FuryAnthony JoshuaPelea Fury-JoshuaCardiffBoxeo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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