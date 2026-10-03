Mancini tras el duelo contra Francia: «Donnarumma nos salvó»

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Mancini tras el duelo contra Francia: «Donnarumma nos salvó»

En uno de los encuentros destacados de la Liga de Naciones, la selección nacional de Italia empató 1-1 como visitante ante Francia. Tras este intenso choque, el seleccionador de la «Squadra Azzurra», Roberto Mancini, compartió sus impresiones y elogió el desempeño de sus pupilos.

El técnico italiano destacó que el partido fue muy complicado, pero que su equipo pudo ofrecer una resistencia digna ante una de las mejores selecciones del mundo.

«Donnarumma salvó en el momento necesario»

Roberto Mancini hizo hincapié en la tensión de los últimos minutos y en las paradas decisivas del portero Gianluigi Donnarumma:

«El resultado cambia las perspectivas. Hoy fue un partido muy difícil. Donnarumma nos salvó de un gol inevitable al final del partido, en el momento más crucial. Pero en general, jugamos un buen partido contra un rival muy fuerte.

Si estos chicos siguen trabajando así, pueden convertirse en un equipo magnífico. Esto requiere tiempo, pero estamos progresando a un buen ritmo», afirmó Mancini.

Cambios positivos en el juego del equipo

El seleccionador italiano también señaló el crecimiento positivo observado en la plantilla durante los últimos partidos:

«Desde la segunda parte contra Bélgica, nuestro equipo empezó a moverse mucho mejor. Hoy también intentamos tomar las decisiones correctas y fuimos extremadamente sólidos en defensa cuando fue necesario», añadió el técnico.

Tras este empate, la selección de Italia suma un punto importante en su grupo y continúa su camino de renovación y mejora en la calidad de juego.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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