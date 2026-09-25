¡La pelea del siglo confirmada oficialmente: Fury y Joshua se enfrentarán el 11 de diciembre en Cardiff!

·0·Deportes
¡La pelea del siglo confirmada oficialmente: Fury y Joshua se enfrentarán el 11 de diciembre en Cardiff!

El supercombate que los aficionados al boxeo de todo el mundo esperaban desde hace años se ha hecho realidad. Dos estrellas británicas legendarias de los pesos pesados, los ex campeones mundiales Tyson Fury y Anthony Joshua, subirán al ring el 11 de diciembre en el espectacular Principality Stadium de Cardiff, capital de Gales. Este choque colosal será transmitido en vivo a todo el planeta a través de la plataforma Netflix, el gigante mundial del streaming. Tras meses de arduas negociaciones, las partes han llegado a un acuerdo, según anunciaron Arabia Saudita y el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento, Turki Alalshikh, junto con Netflix, el 24 de septiembre.

Si bien el «Gypsy King» Tyson Fury declaró que el lugar del combate no importaba, Anthony Joshua exigió que el duelo se llevara a cabo exclusivamente en territorio de Gran Bretaña y su condición fue finalmente aceptada. Joshua ya ha celebrado dos grandes victorias en el estadio de Cardiff, mientras que Fury peleará por primera vez en suelo galés. Turki Alalshikh calificó este duelo como «uno de los enfrentamientos más grandes en la historia del boxeo».

«11 de diciembre, estadio de Cardiff y la revolución de Netflix»: Los 5 puntos clave del supercombate

Los hechos oficiales más importantes sobre el megacombate Fury – Joshua:

  • 11 de diciembre — una fecha histórica: Dos titanes británicos se enfrentan en el Principality Stadium de Cardiff;

  • Transmisión en vivo en Netflix: El combate se transmitirá por el streaming global de Netflix en lugar de los canales tradicionales de PPV;

  • La mediación de Turki Alalshikh: El funcionario y promotor saudí puso fin a meses de negociaciones;

  • El terreno «local» de Joshua: Anthony ya ha peleado dos veces en este estadio, mientras que Fury subirá al ring en Cardiff por primera vez;

  • Un combate decisivo para sus carreras: Fury (36-2-1) y Joshua (30-4) llegan al punto culminante de sus carreras.

Comparativa de los dos gigantes: las estadísticas reales de Tyson Fury y Anthony Joshua

Comparación de las estadísticas oficiales y condiciones de los atletas:

Indicadores y criterios

Tyson Fury («Gypsy King»)

Anthony Joshua («AJ»)

Estadísticas de peleas y victorias

36 victorias, 2 derrotas, 1 empate

30 victorias, 4 derrotas

Actitud hacia el lugar del combate

«No importa el lugar, pelearé donde sea»

Exigió estrictamente Gran Bretaña

Experiencia en el estadio de Cardiff

Primer combate (debut)

Ya ha peleado dos veces en esta arena

Fecha anunciada y estatus

11 de diciembre, Gales / Megacombate absoluto

11 de diciembre, Gales / Megacombate absoluto

Transmisión y organizador principal

Turki Alalshikh / Transmisión global de Netflix

Turki Alalshikh / Transmisión global de Netflix

¡La pelea del siglo confirmada oficialmente: Fury y Joshua se enfrentarán el 11 de diciembre en Cardiff!

Expertise en boxeo: ¿Por qué este combate es un punto de inflexión para la historia del deporte?

Conclusiones de comentaristas, entrenadores y analistas internacionales de boxeo:

  • «La confrontación de una generación»: Durante la última década, la escena de los pesos pesados británica y mundial ha girado en torno a los nombres de Fury y Joshua; su enfrentamiento responderá finalmente a la pregunta de larga data sobre quién es el verdadero rey número 1;

  • Ventaja psicológica y ubicación: La elección de Cardiff podría dar una ligera ventaja a Joshua, ya que conoce bien la atmósfera de los 70,000 espectadores de esta arena; sin embargo, Fury posee una experiencia inigualable para mantenerse mentalmente sólido en el terreno de cualquier oponente;

  • El combate del «todo o nada»: Ambos boxeadores están al final de sus carreras; una derrota en este combate significará muy probablemente la retirada definitiva del perdedor.

En su opinión, ¿quién ganará en Cardiff la noche del 11 de diciembre: Tyson Fury, maestro de la técnica inusual, o Anthony Joshua, el poderoso noqueador? ¿Puede ser este combate realmente el más grande en la historia del boxeo moderno? ¡Deje sus pronósticos y opiniones en los comentarios y comparta esta enorme noticia del mundo del boxeo con todos los apasionados del deporte!

Tyson FuryAnthony JoshuaCardiffNetflixBoxeo
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El combate entre Tyson Fury y Anthony Joshua está a punto de concretarseEl combate entre Tyson Fury y Anthony Joshua está a punto de concretarse7 septiembre 13:15Respuesta de Usyk a Fury: «Voy a por ti, amigo»Respuesta de Usyk a Fury: «Voy a por ti, amigo»10 septiembre 07:12Fury frena a Wach: ¿está cerca el gran combate? (vídeo)Fury frena a Wach: ¿está cerca el gran combate? (vídeo)25 julio 22:35Luz verde para un choque histórico: ¿aprobará el WBC la pelea Fury-Joshua?Luz verde para un choque histórico: ¿aprobará el WBC la pelea Fury-Joshua?20 agosto 21:09Gran revuelo en el boxeo uzbeko: Bakhodir Jalolov supera a Fury y Wilder en el ranking de la IBFGran revuelo en el boxeo uzbeko: Bakhodir Jalolov supera a Fury y Wilder en el ranking de la IBF10 septiembre 07:09La pelea del siglo: revelan la fecha y el lugar del combate entre Anthony Joshua y Tyson FuryLa pelea del siglo: revelan la fecha y el lugar del combate entre Anthony Joshua y Tyson Fury19 agosto 15:02
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?