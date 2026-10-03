Los científicos advierten: las reservas de agua de la Tierra disminuyen y el ciclo hidrológico se vuelve inestable

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Los científicos advierten: las reservas de agua de la Tierra disminuyen y el ciclo hidrológico se vuelve inestable

Según un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el ciclo del agua en la Tierra es cada vez más inestable, provocando sequías en algunas regiones e inundaciones severas en otras. Este proceso, vinculado al cambio climático, también afecta a las reservas de agua dulce, informó CNN.

El informe de la OMM sobre el estado de los recursos hídricos de 2025 se publicó el 17 de septiembre. Utiliza observaciones satelitales y otros datos para estudiar las reservas de agua dulce en ríos, lagos, aguas subterráneas, glaciares, nieve y humedad del suelo a nivel mundial.

Según el informe, las reservas de agua terrestres han disminuido a nivel mundial desde aproximadamente 2016. En 2025, el 42 % de las regiones del mundo tenían niveles de agua inferiores al promedio histórico. El año pasado fue registrado como uno de los más secos de los últimos 35 años en cuanto a caudal fluvial.

El retroceso de los glaciares también continúa. En 2025, todas las regiones glaciares experimentaron una pérdida significativa de hielo por cuarto año consecutivo. Esto podría aumentar los riesgos de escasez de agua y el aumento del nivel del mar en el futuro.

Las consecuencias de la inestabilidad en el ciclo del agua son especialmente notables en Asia y África. Según la OMM, estas dos regiones representaron al menos la mitad de los eventos extremos relacionados con el agua registrados en los últimos cinco años y más del 80 % de las muertes resultantes.

Los expertos subrayan la necesidad de un seguimiento constante de los recursos hídricos, el intercambio de datos y el uso racional de las reservas existentes. Los autores del informe señalan que es necesario mejorar los datos de observación en ciertas regiones para evaluar con precisión los cambios en el ciclo del agua y prepararse para sus consecuencias.

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