Thomas Tuchel opina sobre el declive en la carrera de Raheem Sterling

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Thomas Tuchel opina sobre el declive en la carrera de Raheem Sterling

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmó que la difícil situación que atraviesa su antiguo pupilo Raheem Sterling y el drástico descenso en su carrera profesional no han pasado desapercibidos. Según informa Goal.com, el experimentado técnico expresó su tristeza y solidaridad ante los problemas del jugador, tanto dentro como fuera del campo. Esto es lo que informa Goal.com informa .

Se ha revelado que el delantero de 31 años ha cometido graves infracciones recientemente. Raheem Sterling se declaró culpable de conducción temeraria, posesión de óxido nitroso (gas de la risa) y negativa a someterse a pruebas de control. En mayo, en las autopistas M25 y M3, estrelló su Lamborghini contra una puerta de hierro.

Los agentes de policía que llegaron al lugar encontraron seis cartuchos de gas de la risa en el vehículo accidentado. Las grabaciones de las cámaras corporales muestran al jugador intentando esconderlos en el asiento trasero. Tras la gran atención mediática, Sterling dejó un mensaje críptico en sus redes sociales: «El progreso es más importante que la perfección».

Cambios drásticos y dificultades en la carrera

Actualmente a la espera de sentencia, el jugador ha sido privado de su permiso de conducir. El abogado de Sterling destacó que el futbolista ha tomado medidas voluntarias para superar sus dificultades personales. Thomas Tuchel, recordando que luchó por traer a este jugador al Chelsea en 2022, no ocultó su pesar por no haber podido recuperar su mejor forma, la que mostró en el Manchester City.

Según Tuchel, tras su brillante etapa en el Manchester City bajo el mando de Pep Guardiola, Sterling no pudo demostrar su valía en otros equipos. El técnico alemán también se refirió a las cualidades personales del jugador: «Era un padre cariñoso con sus hijos y un hombre familiar. Es triste verlo pasar por un momento tan difícil».

El entrenador añadió que, a veces, en la vida de una persona comienza una extraña etapa de declive y que no se puede culpar solo al jugador. Expresó su confianza en que Sterling pueda superar esta situación y le envió sus mejores deseos.

Un pasado brillante y una situación actual sombría

El declive de la carrera de Raheem Sterling contrasta totalmente con sus logros anteriores. Durante sus siete exitosos años en el Etihad Stadium, ganó cuatro títulos de campeón de Inglaterra, convirtiéndose en una de las estrellas más brillantes del fútbol nacional.

Sin embargo, tras dejar el club de Manchester, su trayectoria cayó en picado. Después de pasos decepcionantes por el Chelsea y el Arsenal, su contrato con el club de Stamford Bridge fue rescindido de mutuo acuerdo en enero de 2026. Posteriormente, el jugador se trasladó al Feyenoord neerlandés, donde no pudo realizar ninguna acción efectiva en ocho partidos, lo que le obligó a abandonar el club.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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