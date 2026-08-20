Tyson Fury y Anthony Joshua: contrato firmado para su combate

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Tyson Fury y Anthony Joshua: contrato firmado para su combate

El mundo del boxeo podría ver por fin el esperado duelo. Tyson Fury y Anthony Joshua habrían firmado un contrato para un combate previsto el 20 de noviembre en Nueva York, según informaciones difundidas.

Lo más llamativo es que inicialmente se había dicho que el combate podría aplazarse hasta 2027. Sin embargo, el enfrentamiento entre los dos boxeadores británicos podría celebrarse mucho antes.

¿Por qué el combate está programado para un viernes?

Según los informes, el combate viernes 20 de noviembre está previsto para ese día. Esta elección poco habitual estaría relacionada con el objetivo de reducir la competencia con los grandes eventos deportivos de Estados Unidos y adaptarse a un horario de retransmisión cómodo para el público estadounidense. Boxing Scene y otras fuentes también confirman que se está estudiando Nueva York, concretamente el Madison Square Garden, como sede del combate.

Sin embargo, queda un aspecto importante: el anuncio oficial del combate aún no se ha cerrado por completo. Algunas fuentes informan de que los contratos ya están firmados, mientras que otras señalan que todavía deben resolverse la sede y algunos acuerdos.

Los récords de los dos gigantes

Boxeador

Victorias

Derrotas

Empates

Tyson Fury

36

2

1

Anthony Joshua

30

4

Un combate esperado durante una década

El posible enfrentamiento entre Fury y Joshua lleva muchos años siendo uno de los más esperados del mundo del boxeo. Anteriormente circularon distintas informaciones sobre un aplazamiento hasta 2027 o un cambio de fecha.

Ahora se están estudiando seriamente la fecha del 20 de noviembre y la opción de Nueva York. Si se resuelven todos los aspectos organizativos y el combate se anuncia oficialmente, será sin duda uno de los mayores acontecimientos boxísticos de 2026.

El combate Fury-Joshua está por fin cerca de hacerse realidad, aunque todavía quedan algunos asuntos pendientes antes del anuncio oficial.

Resumen del combate

  • Fecha: 20 de noviembre de 2026;

  • Día: viernes;

  • Ciudad: Nueva York;

  • Arena posible: Madison Square Garden;

  • Estado: hay informaciones sobre un acuerdo, pero se espera la confirmación oficial;

  • Enfrentamiento: Tyson Fury — Anthony Joshua.

¿Quién creen que ganará el combate entre Fury y Joshua, esperado durante tantos años? Dejen su opinión en los comentarios y compartan esta noticia con los aficionados al boxeo en Telegram y otras redes sociales.

Tyson FuryAnthony JoshuaNueva YorkMadison Square GardenBoxing Scene
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Shuhrat Razzakov
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