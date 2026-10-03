NYT: Rusia podría haber planeado ataques a gran escala contra el sistema energético de Ucrania

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NYT: Rusia podría haber planeado ataques a gran escala contra el sistema energético de Ucrania

Rusia podría haber elaborado un plan de ataques a gran escala destinado a paralizar el sistema energético de Ucrania. Así lo informó The New York Times, basándose en un documento obtenido por funcionarios ucranianos. Sin embargo, el periódico no pudo confirmar de forma independiente la autenticidad del documento.

Se informa que el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, mostró el documento a dos políticos europeos a finales de septiembre. El documento detalla un plan para atacar la infraestructura energética de Ucrania en tres etapas, utilizando misiles, bombas guiadas y drones.

La primera etapa contempla limitar las importaciones de electricidad desde Europa atacando subestaciones eléctricas cerca de las fronteras occidentales del país. La segunda etapa apunta a las centrales hidroeléctricas, y la tercera se centra en las subestaciones que conectan las tres centrales nucleares bajo control ucraniano a la red eléctrica.

Según la información del documento, el objetivo principal del plan es reducir el suministro de electricidad y calefacción hasta en un 90% en grandes ciudades como Kiev, Járkov y Odesa, además de provocar una crisis humanitaria mediante daños graves a los sistemas de alcantarillado.

El diario escribe que el plan tiene como objetivo destruir cerca de 15 gigavatios de capacidad de generación eléctrica en Ucrania. Esto equivale casi a la capacidad de producción que el país tenía a finales del verano de 2026.

Los funcionarios ucranianos temen que los ataques a la infraestructura energética causen graves problemas de electricidad, calefacción y suministro de agua durante la temporada invernal. Sin embargo, aún no está claro si el plan descrito en el documento se llevará a cabo.

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